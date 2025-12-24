Упал прямо во время выступления: звезда "Зворотного напрямку" рассказал смешную историю из детства
- Павел Текучев с детства выступает на сцене. Он вспомнил смешной случай, когда во время новогоднего выступления в детсаду поскользнулся и упал.
- Звезда сериала "Обратное направление" продолжает традицию украшения дома на Рождество, которую он перенял с детства, теперь со своей семьей.
Звезда фильма "Когда ты выйдешь замуж?" и сериала "Обратное направление" Павел Текучев выступает на сцене с самого детства. Но не все его первые выступления были успешными – актер вспомнил курьезный случай.
В праздничный период Павел Текучев эксклюзивно для 24 Канала поделился первыми воспоминаниями о сцене. Он вспомнил, как еще совсем маленьким исполнял театрализованный номер и танцевал.
Интересно О войне, мир и победу Украины: подборка колядок, которые дарят надежду в самые темные времена
Актер рассказал, что это был новогодний утренний праздник в детском саду, где он играл роль Буратино. С его костюмом, а особенно обувью, связана одна из самых забавных и ярких историй детства. Он с Мальвиной танцевал и просто во время выступления поскользнулся и упал.
Я прекрасно помню сам момент падения и то, как взрослые вдруг начали смеяться. Мне стало так обидно и больно, что смеются именно со мной, что я остановился, обернулся к залу и громко воскликнул: "Мама, ну почему ты купила мне такие плохие ботинки?"
– вспомнил Павел Текучев.
Павел Текучев в детстве / Фото пресс-службы
Эта фраза мальчика вызвала еще больший смех, но на этот раз добрый и теплый. Впоследствии эту историю вспоминали Павлу еще много раз – как он не растерялся, а нашел способ выйти из ситуации и превратил курьезный момент в нечто забавное.
"Так прошел мой первый концерт, который я помню с детства, и первый танец, что остался со мной на всю жизнь", – отметил актер.
Интересно, что Павел Текучев снова продемонстрирует свои танцевальные умения – на этот раз на большом экране. Актер стал участником благотворительного спецефира шоу "Танцы со звездами".
Какую рождественскую традицию никогда не пропускает Павел Текучев?
Для звезды "Обратного направления" главная рождественская традиция – это украшение дома и наряжание елки. Он вспоминает, что в детстве каждый год был один особый вечер перед Рождеством или Новым годом, когда вся семья собиралась вместе, чтобы создать дома праздничную атмосферу.
Я особенно любил играть с гирляндами: брал много скотча и развешивал их на лестнице, стенах и даже на потолке. Придумывал свои узоры и композиции – это было мое любимое новогоднее развлечение,
– рассказал Павел Текучев.
Актер добавил, что со временем эта традиция перешла и в его семью. Теперь он с женой также украшает дом, стараясь каждый раз создать что-то атмосферное и интересное. Это теплая семейная традиция, которую Павел с семьей бережет и продолжает ежегодно.
Напомним, в июне 2025 года Павел Текучев и его жена Ангелина впервые стали родителями. У супругов родился сын.