У святковий період Павло Текучев ексклюзивно для 24 Каналу поділився першими спогадами про сцену. Він пригадав, як ще зовсім маленьким виконував театралізований номер і танцював.

Актор розповів, що це було новорічне ранкове свято в дитячому садочку, де він грав роль Буратіно. З його костюмом, а особливо взуттям, пов'язана одна з найкумедніших та найяскравіших історій дитинства. Він з Мальвіною танцював і просто під час виступу послизнувся і впав.

Я чудово пам'ятаю сам момент падіння і те, як дорослі раптом почали сміятися. Мені стало так прикро й боляче, що сміються саме з мене, що я зупинився, обернувся до залу й голосно вигукнув: "Мамо, ну чому ти купила мені такі погані черевики?"

– пригадав Павло Текучев.



Павло Текучев у дитинстві / Фото пресслужби

Ця фраза хлопчика викликала ще більший сміх, але цього разу добрий і теплий. Згодом цю історію згадували Павлу ще багато разів – як він не розгубився, а знайшов спосіб вийти з ситуації та перетворив курйозний момент на щось кумедне.

"Так пройшов мій перший концерт, який я пам’ятаю з дитинства, і перший танець, що залишився зі мною на все життя", – зазначив актор.

Цікаво, що Павло Текучев знову продемонструє свої танцювальні вміння – цього разу на великому екрані. Актор став учасником благодійного спецефіру шоу "Танці з зірками".

Яку різдвяну традицію ніколи не пропускає Павло Текучев?

Для зірки "Зворотного напрямку" головна різдвяна традиція – це прикрашання дому й наряджання ялинки. Він пригадує, що в дитинстві щороку був один особливий вечір перед Різдвом чи Новим роком, коли вся сім'я збиралась разом, щоб створити вдома святкову атмосферу.

Я особливо любив бавитися з гірляндами: брав багато скотчу й розвішував їх на сходах, стінах та навіть на стелі. Вигадував свої візерунки й композиції – це була моя улюблена новорічна розвага,

– розповів Павло Текучев.

Актор додав, що з часом ця традиція перейшла і в його сім'ю. Тепер він з дружиною також прикрашає дім, намагаючись щоразу створити щось атмосферне й цікаве. Це тепла сімейна традиція, яку Павло з сім'єю береже та продовжує щороку.

Нагадаємо, у червні 2025 року Павло Текучев та його дружина Ангеліна вперше стали батьками. У подружжя народився син.