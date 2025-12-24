Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ганіна. Актор опублікував гумористичні відео.
Читайте також Що відомо про актора та гумориста Кирила Ганіна, який мобілізувався до ЗСУ
У першому відео Кирило Ганін зіграв ухилянта, який перепливає річку, щоб потрапити до Польщі. Проте чоловіка затримує прикордонник і просить показати документи. Ймовірно, це відсилка до скандального жарту про ухилянта, який потонув у Тисі. Він прозвучав у сценці команди "Фам Фаталь" на Лізі Сміху.
Бачив багато новин, а також відео з приводу тих самих новин, поділюся з вами найкращими. І це тільки початок,
– написав Ганін під відео.
У другому ролику Кирило зобразив чоловіка, який прийшов у ТЦК, щоб мобілізуватися. Так, комік натякнув, що служить у Десантно-штурмових військах.
Я декілька разів казав у інтерв'ю, що мене двічі не брали до війська. Що ж, ось третя спроба,
– написав він.
Хто повідомив, що Кирило Ганін мобілізувався?
Видання "Коментарі" повідомило, що Кирило Ганін мобілізувався до ЗСУ. Стверджувалось, що його доставили до Святошинського територіального центру комплектування, а також – що комік пройшов усі необхідні перевірки та ВЛК. Чоловіка нібито відібрали до бойової бригади.
Ганін розповідав, що під час повномасштабного вторгнення двічі приходив у військкомат, але отримував відмову. Актор вважає, що захист країни – його обов'язок.
До того ж Кирило зазначав, що в нього немає бронювання від мобілізації.