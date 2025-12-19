Звезды "Эмили в Париже" носят украинские бренды: сколько стоит их одежда и аксессуары

18 декабря на Netflix состоялась премьера пятого сезона сериала "Эмили в Париже", и в этот раз стилисты сделали особый акцент на украинских брендах.

Актрисы Лили Коллинз и Эшли Парк появились в одежде, украшениях и головных уборах украинского производства – пишет 24 Канал.

Так, Минди дважды надевала роскошные платья от украинского бренда BALYKINA. В пятой серии она предстала в элегантном черном платье Carry Dress стоимостью 39 900 гривен, а в десятом эпизоде – в нежном желтом Sasha Dress за 36 540 гривен.

Carry Dress от BALYKINA / Скриншот с сайта

Sasha Dress от BALYKINA / Скриншот с сайта

Кроме того, как пишет Elle Ukraine, Минди появилась в сериале в зеленом кепи baker boy стоимостью 16 980 гривен от Ruslan Baginskiy и соломенной шляпе fedora, украшенной жемчугом, ценой 25 580 гривен.

В одной из серий она предстала в лавандовом кетсьюте с шортами от украинского бренда спортивной одежды BetterMe стоимостью 89 долларов (примерно 3 763 гривен).

К тому же актрисы сериала неоднократно дополняли свои образы украшениями украинского ювелирного бренда Guzema, среди которых серьги Tetra Flat с бриллиантами в белом золоте ($11 670), серьги Duo Orb ($2 830), серьги-гвоздики Butterfly в желтом золоте ($1 300), чокеры Flats ($3 660) и Butterfly ($3 500) с бриллиантами, серьги Chainfall в белом золоте ($6 920), а также кольца Multi Orb ($2 220) и Eternal Flat с бриллиантами ($740).

Сколько стоят украшения от Guzema, которые появились в пятом сезоне сериала "Эмили в Париже" / Скриншоты с сайта

Что известно о пятом сезоне "Эмили в Париже"?