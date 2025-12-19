Звезды "Эмили в Париже" носят украинские бренды: сколько стоит их одежда и аксессуары
- В пятом сезоне сериала "Эмили в Париже" актрисы появляются в одежде и украшениях украинских брендов, таких как BALYKINA, Ruslan Baginskiy, BetterMe и Guzema.
- Сюжет нового сезона разворачивается в Париже и Риме, где главная героиня Эмили возглавить новый итальянский офис агентства.
18 декабря на Netflix состоялась премьера пятого сезона сериала "Эмили в Париже", и в этот раз стилисты сделали особый акцент на украинских брендах.
Актрисы Лили Коллинз и Эшли Парк появились в одежде, украшениях и головных уборах украинского производства – пишет 24 Канал.
Так, Минди дважды надевала роскошные платья от украинского бренда BALYKINA. В пятой серии она предстала в элегантном черном платье Carry Dress стоимостью 39 900 гривен, а в десятом эпизоде – в нежном желтом Sasha Dress за 36 540 гривен.
Кроме того, как пишет Elle Ukraine, Минди появилась в сериале в зеленом кепи baker boy стоимостью 16 980 гривен от Ruslan Baginskiy и соломенной шляпе fedora, украшенной жемчугом, ценой 25 580 гривен.
В одной из серий она предстала в лавандовом кетсьюте с шортами от украинского бренда спортивной одежды BetterMe стоимостью 89 долларов (примерно 3 763 гривен).
К тому же актрисы сериала неоднократно дополняли свои образы украшениями украинского ювелирного бренда Guzema, среди которых серьги Tetra Flat с бриллиантами в белом золоте ($11 670), серьги Duo Orb ($2 830), серьги-гвоздики Butterfly в желтом золоте ($1 300), чокеры Flats ($3 660) и Butterfly ($3 500) с бриллиантами, серьги Chainfall в белом золоте ($6 920), а также кольца Multi Orb ($2 220) и Eternal Flat с бриллиантами ($740).
Сколько стоят украшения от Guzema, которые появились в пятом сезоне сериала "Эмили в Париже" / Скриншоты с сайта
Что известно о пятом сезоне "Эмили в Париже"?
- Сюжет сериала будет разворачиваться сразу в двух городах – Париже и Риме.
- Главная героиня Эмили отправится в Рим, чтобы возглавить новый итальянский офис агентства, начиная карьеру и жизнь фактически с нуля.
- Пятый сезон "Эмили в Париже", как и предыдущие, можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix, где доступно все 10 серий.