Зрители признаются, что во время просмотра этого видео трудно сдержать слезы. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу ДТЭК.
Хор исполнил "Щедрик" в машинном зале ТЭС, которая пострадала от российских ракетных ударов. Это выступление стало частью совместной инициативы ДТЭК и Svitlo Concert (культурное агентство Восточной Европы, которое занимается организацией концертов), направленной на обращение к мировому сообществу с просьбой усилить поддержку украинской энергетики в условиях беспрецедентных испытаний.
Свет держится,
– подчеркнула команда ДТЭК.
Заметим, на сайте ДТЭК указано, что с начала полномасштабного вторжения их теплоэлектростанции были атакованы россиянами более 210 раз.
В видео, которое снимали на поврежденной теплоэлектростанции, появились не только сами хористы, но и работники компании, которые также подпевали.
В комментариях под публикацией украинцы написали немало приятных слов.
- "Это мега круто. До мурашек";
- "Обожаю хор. Круто";
- "Невероятно";
- "Очень хорошая инициатива";
- "До слез".
Комментарии под видео, где хор спел "Щедрик" на одной из разрушенных теплоэлектростанций ДТЭК / Скриншоты из инстаграма
Для справки! ДТЭК – крупнейшая частная энергокомпания Украины (аббревиатура от русского названия Донбасская топливно-энергетическая компания). В холдинг входят десятки предприятий по всей Украине, которые производят электроэнергию, добывают уголь и газ и распределяют электроэнергию и тому подобное.
Что известно о "Щедрике", который прозвучал на разрушенной электростанции?
- Он имеет давнюю историю: это украинская народная песня, к которой в начале 20 века композитор Николай Леонтович написал музыку.
- Международную известность произведение получило несколько позже. В 1936 году американец украинского происхождения Петр Вильговский создал англоязычную версию – Carol of the Bells. Именно под этим названием композицию знают во многих странах мира. Например, недавно новую оркестровую версию песни исполнили 100 музыкантов на большом музыкальном флешмобе в Париже.