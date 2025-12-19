Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на France Télévisions.

Смотрите также София Нерсесян, занявшая 2 место на Детском Евровидении-2025, вернулась в Украину

В четверг, 18 декабря, состоялось заседание совета директоров France Télévisions, во время которого решили сэкономить 140 миллионов евро, чтобы сбалансировать бюджет в 2026 году.

Так, придется увеличить частоту трансляции оригинальных программ, остановить определенные шоу и, возможно, продать одну или несколько флагманских спортивных событий общественного вещания.

Отметим, что Франция получила возможность провести Детское Евровидение-2026 после победы Lou Deleuze, которая в этом году представляла страну на песенном конкурсе. Она выступала с песней Ce monde и набрала 248 баллов.

Второе место заняла София Нерсесян из Украины. На сцене Детского Евровидения она презентовала трек "Мотанка". Юная артистка получила 177 баллов. В то же время она заняла первое место по зрительскому голосованию.

Что известно о Детском Евровидении-2026?