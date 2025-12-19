Глядачі зізнаються, що під час перегляду цього відео важко стримати сльози. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку ДТЕК.

Хор виконав "Щедрик" в машинному залі ТЕС, яка постраждала від російських ракетних ударів. Цей виступ став частиною спільної ініціативи ДТЕК та Svitlo Concert (культурна агенція Східної Європи, яка займається організацією концертів), спрямованої на звернення до світової спільноти з проханням посилити підтримку української енергетики в умовах безпрецедентних випробувань.

Світло тримається,

– наголосила команда ДТЕК.

Зауважимо, на сайті ДТЕК вказано, що з початку повномасштабного вторгнення їхні теплоелектростанції були атаковані росіянами понад 210 разів.

У відео, яке знімали на пошкодженій теплоелектростанції, з'явилися не лише самі хористи, а й працівники компанії, які також підспівували.

У коментарях під публікацією українці залишили чимало приємних слів.

"Це мега круто. До мурах";

"Обожнюю хор. Круто";

"Неймовірно";

"Дуже гарна ініціатива";

"До сліз".

Коментарі під відео, де хор заспівав "Щедрик" на одній зі зруйнованих теплоелектростанцій ДТЕК / Скриншоти з інстаграму

Для довідки! ДТЕК – найбільша приватна енергокомпанія України (абревіатура від російської назви Донбаська паливно-енергетична компанія). До холдингу входять десятки підприємств по всій Україні, які виробляють електроенергію, видобувають вугілля і газ та розподіляють електроенергію тощо.

