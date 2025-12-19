Глядачі зізнаються, що під час перегляду цього відео важко стримати сльози. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку ДТЕК.
Хор виконав "Щедрик" в машинному залі ТЕС, яка постраждала від російських ракетних ударів. Цей виступ став частиною спільної ініціативи ДТЕК та Svitlo Concert (культурна агенція Східної Європи, яка займається організацією концертів), спрямованої на звернення до світової спільноти з проханням посилити підтримку української енергетики в умовах безпрецедентних випробувань.
Світло тримається,
– наголосила команда ДТЕК.
Зауважимо, на сайті ДТЕК вказано, що з початку повномасштабного вторгнення їхні теплоелектростанції були атаковані росіянами понад 210 разів.
У відео, яке знімали на пошкодженій теплоелектростанції, з'явилися не лише самі хористи, а й працівники компанії, які також підспівували.
У коментарях під публікацією українці залишили чимало приємних слів.
- "Це мега круто. До мурах";
- "Обожнюю хор. Круто";
- "Неймовірно";
- "Дуже гарна ініціатива";
- "До сліз".
Коментарі під відео, де хор заспівав "Щедрик" на одній зі зруйнованих теплоелектростанцій ДТЕК / Скриншоти з інстаграму
Для довідки! ДТЕК – найбільша приватна енергокомпанія України (абревіатура від російської назви Донбаська паливно-енергетична компанія). До холдингу входять десятки підприємств по всій Україні, які виробляють електроенергію, видобувають вугілля і газ та розподіляють електроенергію тощо.
Що відомо про "Щедрик", який прозвучав на зруйнованій електростанції?
- Він має давню історію: це українська народна пісня, до якої на початку 20 століття композитор Микола Леонтович написав музику.
- Міжнародну популярність твір здобув дещо пізніше. У 1936 році американець українського походження Петро Вільговський створив англомовну версію – Carol of the Bells. Саме під цією назвою композицію знають у багатьох країнах світу. Наприклад, нещодавно нову оркестрову версію пісні виконали 100 музикантів на великому музичному флешмобі у Парижі.