На жаль, життя народного артиста обірвалось 12 грудня. Та пам'ять про нього продовжує жити у піснях. 24 Канал розповість, кому насправді присвячена легендарна "Яворина".

Читайте також Розлучилась з чоловіком і закрутила новий роман: що відомо про особисте життя Наталки Денисенко

Кому присвячена пісня Степана Гіги – "Яворина"?

Усе почалось з того, що поет-пісняр Степан Галябарда написав у 1995 році вірш під назвою "У райськім саду", який присвятив Назарію Яремчуку.

Коли співак помер після боротьби з онкологією, то Галябарда не зміг приїхати на похорон, однак дивився прощання з Яремчуком по телевізору. Ця сумна подія надихнула чоловіка на створення тексту "Яворини".

Коли він помер, я не зміг поїхати на похорон, бо зламав ногу. Сидів перед телевізором, дивився, як його несли у Чернівцях через Ратушну площу, залиту огромом людського моря, на цвинтар, і мене “прорвало”. Я тут же, за пів години, написав текст "Яворини". Потім опублікував його й показував композиторам і виконавцям, але ніхто не міг до нього взятися,
розповідав автор легендарного твору.

Та чомусь ніхто з композиторів не хотів братись за написання музики.

Та через п'ять років поет зустрівся на одному з фестивалів зі Степаном Гігою і показав співаку свій твір. Той погодився попрацювати над музикою.

Через тиждень був готовий приспів, а через два – вся пісня.

Через якийсь час встаю вдома вночі, включаю інструмент, працюю. Зразу дзвоню Галябарді й на другому боці дроту чую обурене: "Ти дивився на годинник?". "Та не дивився, – кажу. "Ну то подивися! Перша година ночі!". За короткою перепалкою заспівав йому, запитую про враження і по хвилі чую: "Так, це воно!"
розповідав Степан Петрович.

"Яворина" – Степан Гіга: дивіться відео онлайн

З того моменту "Яворина" стала особливою у репертуарі Степана Гіги.

Коли 15 грудня труну з тілом народного артиста закопали на Личаківському кладовищі у Львові, то люди разом заспівали усім відомі рядки з пісні. Багато хто плакав, адже це був водночас сумний і символічний момент.

На похороні був присутнім і Степан Галябарда. На цвинтарі він виголосив промову, яка зворушила всіх.

Ми проводжаємо не просто чергового співака, ми проводжаємо апостола української душі,
– заявив Галябарда.

Поет-пісняр зазначив, пісні Степана Гіги повинні жити, попри відхід співака. На прощанні він зачитав реквієм, написаний у день смерті співака.

От і все. Вже нема. Вже немає тебе і не буде. Тихо стелиться сум на довічну твою самоту. Наша щира любов твоє серце від сну не розбудить, як не зможе й забути наївну твою доброту. І усмішка в устах твоїх мужніх уже не проснеться, і не матиму щастя торкнутись твоєї руки. Бо, як птиця в сильці, натомилось твоє ніжне серце і затихло, стражденне, на всі не прожиті віки,
– виголосив друг народного артиста.

Крім того, на могилі музиканта посадили символічне деревце. Спершу думали, що це явір, однак це дерево б зараз не прижилось. Тому посадили молоду ялинку. Її спеціально привезли із Закарпаття, де народився Степан Петрович, від його друга.

На могилі Степана Гіги посадили ялинку На могилі Степана Гіги посадили ялинку / Скриншот із відео

Днями ми показували, як у молодості виглядав народний артист – Степан Гіга.