Но память о нем продолжает жить в песнях. 24 Канал расскажет, кому на самом деле посвящена легендарная "Яворина".

Кому посвящена песня Степана Гиги – "Яворина"?

Все началось с того, что поэт-песенник Степан Галябарда написал в 1995 году стихотворение под названием "В райском саду", который посвятил Назарию Яремчуку.

Когда певец умер после борьбы с онкологией, то Галябарда не смог приехать на похороны, однако смотрел прощание с Яремчуком по телевизору. Это печальное событие вдохновило мужчину на создание текста "Яворины".

Когда он умер, я не смог поехать на похороны, потому что сломал ногу. Сидел перед телевизором, смотрел, как его несли в Черновцах через Ратушную площадь, залитую громадой человеческого моря, на кладбище, и меня “прорвало”. Я тут же, за полчаса, написал текст "Яворины". Потом опубликовал его и показывал композиторам и исполнителям, но никто не мог за него взяться,

– рассказывал автор легендарного произведения.

Но почему-то никто из композиторов не хотел браться за написание музыки.

Через пять лет поэт встретился на одном из фестивалей со Степаном Гигой и показал певцу свое произведение. Тот согласился поработать над музыкой.

Через неделю был готов припев, а через две – вся песня.

Через какое-то время встаю дома ночью, включаю инструмент, работаю. Сразу звоню Галябарде и на другой стороне провода слышу возмущенное: "Ты смотрел на часы?". "Да не смотрел, – говорю. "Ну так посмотри! Первый час ночи!". За короткой перепалкой спел ему, спрашиваю о впечатлениях и через минуту слышу: "Да, это оно!"

– рассказывал Степан Петрович.

"Яворина" – Степан Гига: смотрите видео онлайн

С того момента "Яворина" стала особенной в репертуаре Степана Гиги.

Когда 15 декабря гроб с телом народного артиста закопали на Лычаковском кладбище во Львове, то люди вместе спели всем известные строки из песни. Многие плакали, ведь это был одновременно печальный и символический момент.

На похоронах присутствовал и Степан Галябарда. На кладбище он произнес речь, которая тронула всех.

Мы провожаем не просто очередного певца, мы провожаем апостола украинской души,

– заявил Галябарда.

Поэт-песенник отметил, песни Степана Гиги должны жить, несмотря на уход певца. На прощании он зачитал реквием, написанный в день смерти певца.

Вот и все. Уже нет. Уже нет тебя и не будет. Тихо стелется печаль на пожизненное твое одиночество. Наша искренняя любовь твое сердце ото сна не разбудит, как не сможет и забыть наивную твою доброту. И улыбка в устах твоих мужественных уже не проснется, и не буду иметь счастья коснуться твоей руки. Потому что, как птица в силке, натомилось твое нежное сердце и затихло, страждущее, на все не прожитые века,

– произнес друг народного артиста.

Кроме того, на могиле музыканта посадили символическое деревце. Сначала думали, что это явор, однако это дерево бы сейчас не прижилось. Поэтому посадили молодую елку. Ее специально привезли из Закарпатья, где родился Степан Петрович, от его друга.

На могиле Степана Гиги посадили елку / Скриншот с видео

