И все же стоит начать сначала. 24 Канал расскажет, как завязывались романтические отношения между Фединчиком и Денисенко, что стало причиной развода, кто ее новый возлюбленный и почему звезды становятся на защиту бывшего мужа актрисы.

Смотрите также 5 старых украинских песен, которые сейчас популярны в тиктоке

История любви Натальи Денисенко и Андрея Фединчика и ее бывшего мужа

Их история начала развиваться на съемочной площадке сериала "Клан ювелиров" в 2015 году. Наталья рассказывала, что почти сразу почувствовала, что Андрей – тот самый, с которым она хочет создать семью. В тот момент актер был женат, и ради Денисенко развелся с женой. Фединчик сделал предложение актрисе во время полета на самолете.

В 2017 году они поженились на Мальдивах.

Свадьба Денисенко и Фединчика / Фото из соцсетей

Но и на этом празднования не закончились. Гуляли свадьбу трижды: сначала на островах, потом в ЗАГСе для родственников, а затем – на свадебном фестивале.

Позже у супругов родился сын Андрей.

Наталья Денисенко с бывшим мужем и сыном / Фото из соцсетей

Когда началась полномасштабная война, актер стал на защиту Украины, поэтому отношения супруги продолжали на расстоянии. Андрей не делился деталями службы, а его уже бывшая жена Наталья Денисенко рассказывала, что муж "он работает в очень опасных местах".

В декабре 2024 года Андрею провели серьезную операцию в Ужгороде. Врачи выполнили фораминотомию – расширили отверстие между позвонками, чтобы снять давление на спинной мозг и нервы. Кроме того, ему установили титановые импланты с обеих сторон позвоночника.

После операции и реабилитации ВВК признала его непригодным к службе, и теперь Фединчик вернулся к гражданской жизни.

Как признавалась сама Наталья, ее муж очень изменился, что повлияло и на их отношения.

В конце июля женщина подтвердила развод с Андреем. Причиной называли отсутствие взаимопонимания и потеря чувств.

Андрей Фединчик с бывшей женой и сыном / Фото из соцсетей

Как известно, бывшие супруги время от времени встречаются, чтобы их сын не имел ощущения потери после развода родителей.

Пара также договорилась, что муж не будет платить алименты.

Такого дела как алименты, у нас вообще нет, хотя Андрей мне предлагал. Я считаю, что Андрей – очень хороший человек. Он очень любит своего сына. Он делает максимально все, что сейчас в его силах. Потому что у него тоже много работы, начались съемки, чему я очень рада. Мы стараемся как можно больше давать сыночку своей любви,

– поделилась актриса.

Недавно Денисенко дала интервью Маше Ефросининой где рассказала, что причиной развода с Андреем Фединчиком стали обиды из-за его ревности и ответственности за семью, которая была в основном на ней.

Но на это заявление отреагировала первая жена актера. Виктория Кукса обвинила Наталью во лжи и вмешательстве в ее отношения с Андреем.

Я не буду сейчас затрагивать историю 10-летней давности и то, как тебе удалось выйти сухой из воды, и рассказывать, что ты "не имела отношений" с моим мужем, пока мы были вместе. Это отдельная история о том, как ты технически влезла в чужую семью,

– написала Виктория.

Она также добавила, что с осени Денисенко встречалась с другим женатым мужчиной. По словам Виктории, актриса знала его жену и детей, однако ее это не остановило.

Виктория Кукса об интервью Натальи Денисенко / Скриншот с ютуба

Виктория отметила, что решила осветить эту историю публично, ведь Денисенко "уже второй раз громко заявляет, что не имела отношений с женатым мужчиной, потому что надо поддерживать свой образ "просветленного" человека".

Самый большой трэш – выйти и обвинить Андрея, и даже не подумать, что люди, которые действительно знакомы с этой семьей, знают, кто там деспот. И это не Андрей. Скажу по собственному опыту, что за 5 лет отношений он никогда не был жестоким и не прибегал к оскорблениям. Именно поэтому на его защиту стали люди даже из ближайшего окружения самой Денисенко,

– подытожила Виктория.

В интервью Денисенко опровергала обвинения Андрея в измене, указав, что причиной развода были другие факторы.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский

Юрий Савранский – предприниматель и модель. Мужчина также занимает должность руководителя технической части ювелирного бренда UNA, который принадлежит Наталье Денисенко.

Юрий Савранский и Наталья Денисенко / Фото из соцсетей

Первые слухи о романе появились осенью этого года после громкого инцидента в соцсетях. Бывший муж Наталки Денисенко, Андрей Фединчик, оставил резкие комментарии под публикацией актрисы с букетом цветов, обвинив ее в измене.

Юрка подарил, когда я был не рядом. Юрка Савранский... Он, кстати, под юбку тебе залезал, когда я вынужденно был далеко. Вам все вернется, горите в аду,

– написал тогда мужчина.

Андрей Фединчик обвинил Наталью Денисенко в измене / Скриншот из интервью на ютуб-канале Маши Ефросининой

Впоследствии эти комментарии удалили.

После разрыва Денисенко неоднократно замечали в компании Юрия Савранского: они вместе посещали заведения Киева, были на концерте Артема Пивоварова и публиковали совместные фото.

Наталья Денисенко и Юрий Савранский / Фото из соцсетей

13 декабря бизнесмен написал под сообщением Наташи, которая отреагировала на хейт в свою сторону, что любит ее.

Все будет хорошо! Люблю тебя,

– написал бизнесмен.

Денисенко ответила ему взаимностью, добавив эмоджи в виде белого сердечка.

Савранский признался Денисенко в любви / Скриншот из инстаграма

И добавим, что звездная коллега бывших супругов и кума Ксения Мишина резко раскритиковала Денисенко после интервью Ефросининой. Она обвинила актрису в подлости, лжи и двуликости.

Мне бесконечно стыдно за тебя, Денисенко, и бесконечно жаль, что ты все же продала душу дьяволу и всей этой дешевой мишуре в виде денег, рейтингов и популярности. Совсем скоро маятник качнется в другую сторону, и хочется верить, что ты хотя бы что-то поймешь и осознаешь сквозь толстый слой своих масок и беленьких платьев, которые ты ежедневно одеваешь в надежде на красивое будущее,

– резко написала Ксения.

Она призвала не верить ни одному слову Наталки Денисенко.

Ксения Мишина раскритиковала Наталью Денисенко / Скриншот из инстаграм-сторис

К слову, сегодня у Натальи Денисенко день рождения. Актрисе исполнилось 36 лет.