16 сентября, 10:41
Умер Александр Меленевский – оператор Starlight Media
Основні тези
- Александр Меленевский, оператор Starlight Media, умер 15 сентября.
- С 2005 года работал в Starlight Media, после вторжения присоединился к войску, вернулся к работе в 2023 году.
- Стало известно, где и когда состоится прощание с Александром.
Ушел из жизни Александр Меленевский. Он работал оператором в группе Starlight Media.
Трагическую весть сообщила его жена. Также она рассказала, где будет проходить прощание с Александром. Пишет Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Boryslava LypnEva.
Александра не стало 15 сентября. Его жена отметила, что церемония прощания состоится в Виннице – 16 сентября в 14:30 на улице Генерала Арабея. После панихиды запланирован поминальный обед.
В то же время причину смерти Меленевского пока не разглашают.
Что известно об Александре Меленевском?
- С 2005 года он работал оператором в медиагруппе Starlight Media. Это одна из крупнейших украинских компаний в сфере телевидения, в которую входят телеканалы ICTV, СТБ, Новый канал и ряд других проектов.
- После начала полномасштабного вторжения он стал на защиту Украины, присоединившись к войску. В 2023 году вернулся к работе оператором.
- У Александра остались жена и дети.