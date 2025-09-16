Укр Рус
16 сентября, 10:41
1

Умер Александр Меленевский – оператор Starlight Media

София Хомишин
Основні тези
  • Александр Меленевский, оператор Starlight Media, умер 15 сентября.
  • С 2005 года работал в Starlight Media, после вторжения присоединился к войску, вернулся к работе в 2023 году.
  • Стало известно, где и когда состоится прощание с Александром.

Ушел из жизни Александр Меленевский. Он работал оператором в группе Starlight Media.

Трагическую весть сообщила его жена. Также она рассказала, где будет проходить прощание с Александром. Пишет Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Boryslava LypnEva.

Александра не стало 15 сентября. Его жена отметила, что церемония прощания состоится в Виннице – 16 сентября в 14:30 на улице Генерала Арабея. После панихиды запланирован поминальный обед.

В то же время причину смерти Меленевского пока не разглашают.

Что известно об Александре Меленевском?

  • С 2005 года он работал оператором в медиагруппе Starlight Media. Это одна из крупнейших украинских компаний в сфере телевидения, в которую входят телеканалы ICTV, СТБ, Новый канал и ряд других проектов.
  • После начала полномасштабного вторжения он стал на защиту Украины, присоединившись к войску. В 2023 году вернулся к работе оператором.
  • У Александра остались жена и дети.