Александру Педану – 44: где сейчас звезда "Подъема" и чем занимается

24 марта свой день рождения отмечает Александр Педан – в этом году ему исполнилось 44 года.

За это время он достиг весомых результатов в телевизионной карьере и смог построить крепкую семью. Вместе с женой шоумен уже отпраздновал 22 года брака и воспитывает двоих детей. Каким был путь Педана к успеху, что известно о его личной жизни и чем он занимается сегодня – читайте далее в материале 24 Канала.

Александр Педан родился и вырос в Хмельницком. Именно там до сих пор живет его семья – мама, братья и близкие. С детства он занимался творчеством. В частности, около 11 лет Педан посвятил народным танцам. Неудивительно, ведь его отец, Сергей Педан, возглавляет известный ансамбль танца "Подолье" при Хмельницком государственном центре эстетического воспитания молодежи.

У Александра также есть двое старших братьев – Андрей и Виталий. Мама телеведущего, Валентина Николаевна, преподавательница в университете.

В старших классах Педан увлекся КВН. Высшее образование он получил в Хмельницком национальном университет. Педан играл в разных командах и постепенно приобретал сценический опыт. Первый серьезный прорыв произошел в 2006 году, когда Александр стал ведущим украинской версии Comedy Club Ua. Уже через два года он присоединился к утреннему шоу "Подъем", где работал вместе с Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут. Это трио быстро стало одним из самых успешных на украинском телевидении, а сам Педан получил широкую известность.

Сергей Притула, Ольга Фреймут и Александр Педан / Фото с фейсбука

Сегодня опыт Александра на телевидении превышает 25 лет. За годы работы телеведущий стал лицом многих развлекательных форматов. Среди самых известных проектов: "Педан-Притула Шоу", "Интуиция", "Сердца трех", "Эксы", "Кто сверху?".

Что известно о личной жизни Александра Педана?

Будущую жену Инну Александр встретил еще в середине 90-х – во время городского чемпионата КВН в Хмельницком. Ближе пара сблизилась уже во время учебы в университете. Впоследствии это студенческое общение переросло в крепкую семью.

Супруги воспитывают двоих детей: дочь Валерию, которая учится в Украинском католическом университете и сына Марка, который еще школьник Педан неоднократно подчеркивал, что головой крепких отношений считает уважение, поддержку, любовь и общие ценности.

Чем занимается сейчас Александр Педан?

После начала полномасштабного вторжения России телеведущий вместе с семьей временно переехал в Хмельницкий. Об этом Александр рассказал в проекте "Города" для телеканала "ДОМ". Он активно включился в общественно важные инициативы: работал в информационном пространстве, с коллегами выступал для переселенцев, создавал социальные и образовательные проекты. Среди них: "Знай своих" – о волонтерах и общественных деятелях, "УниверСһеск", "КолледжСһеск", "Истории не из учебников" – об образовании в Украине. Также Педан запустил подкаст "Говорят". Отдельным направлением стала благотворительность: он является соучредителем фонда "Второе дыхание UA", который помогает военным с протезами через спорт и реабилитацию. Кроме того, вместе с женой Александр с недавних пор ведет семейный подкаст "Говорят! Лгут?", в котором общается со звездными парами.

Интересно, что телеведущий не останавливается на достигнутом – сейчас он получает второе высшее образование по специальности "публичное управление". В интервью для "РБК-Украина" Александр объяснил, что, это нужно для того, чтобы лучше понимать взаимодействие между государством, бизнесом и общественным сектором.