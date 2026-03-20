Каким был путь исполнительницы к успеху, чем живет сегодня Алена Винницкая и вернется ли на сцену – читайте далее в материале 24 Канала.

Настоящее имя певицы – Ольга, и именно так оно указано в ее паспорте. Впрочем, с детства родные называли ее Аленой, поэтому это имя стало для артистки близким. Будущая звезда родилась в Киеве в семье, где была не единственным ребенком – имеет брата. Об этом артистка рассказывала в интервью, которое вышло на ютуб-канале Славы Демина.

Алена Винницкая с отцом / Скриншот из интервью на ютуб-канале Славы Демина

С ранних лет Алена мечтала о сцене: писала стихи и самостоятельно училась играть на гитаре. В 1993 году Винницкая создала собственную рок-группу The Last Unicorn, для которой писала песни и исполняла их. Впоследствии коллектив распался. После этого Алена попробовала себя на телевидении. В частности, работала виджейкой на музыкальном канале Biz-TV. В 2000 году продюсер Дмитрий Костюк пригласил Алену в новый поп-проект – группу "ВИА Гра". Вместе с Винницкой в первый состав коллектива вошла Надежда Мейхер.

Надежда Мейхер и Алена Винницкая / Фото из соцсетей

Дебютная песня "Попытка №5" быстро принесла группе популярность не только в Украине, но и за ее пределами. Кстати, первый состав "ВИА Гры" часто называют "золотым". Впрочем, за кулисами успеха стояла изнурительная работа. Алена вспоминала, что темп гастролей был бешеным.

Мы уставали настолько, что я иногда не понимала, в каком городе находимся. Спали в самолетах. Когда выходили после перелета, получали багаж, мне казалось, что мы уже прилетели домой, а нам говорили: нет, надо пересаживаться в другой самолет, лететь дальше. Не знаю, как мы не теряли сознание во время выступлений. Наверное, возраст был такой, что организм мог справляться с такими нагрузками. Все это было очень тяжело и ужасно. Но знаете, за те три года я получила опыт, который в другом ритме получила бы не меньше, чем за 10,

– рассказывала артистка в интервью для OBOZ.UA.

В 2003 году певица покинула группу. По ее словам, это решение далось непросто. В частности, Алена вспоминала, что продюсер Константин Меладзе не поддерживал ее намерение уйти из коллектива, а впоследствии стремился показать, что без него она не сможет достичь успеха.

Он вредил моей сольной карьере. Помню, нас пригласили на "Таврийские игры", а в последний момент мое выступление отменили. Объяснили: приглашены и я, и "ВИА Гра". А продюсеры группы потребовали от организаторов выбирать, кого они хотят видеть больше. Они все время делали так, чтобы мне было сложно. Хотя, безусловно, я очень благодарна Косте за опыт, за то, что дал мне билет в жизнь, разглядел во мне артистку. Но потом началась эта месть...,

– вспоминала исполнительница.

После выхода из "ВИА Гры" Алена Винницкая все же начала сольную карьеру. Ее первыми работами стали песни "Давай забудем все", "Рассвет" и "Измученное сердце", закрепившие ее популярность уже как сольной артистки. Также она работала на телевидении, в частности была ведущей программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Что известно о личной жизни Алены Винницкой?

Со своим будущим мужем Сергеем Алексеевым певица познакомилась еще в период существования группы The Last Unicorn. Он был музыкантом, а впоследствии стал ее продюсером. Пара поженилась 10 мая 1995 года. Их отношения не были безоблачными – они переживали сложные периоды и даже временно жили отдельно. Однако, это время помогло им лучше понять себя и сохранить брак.

Алена Винницкая с мужем / Фото с сайта ТСН

Винницкая рассказывала, что в 2022 году ее муж получил сертификат парамедика. Впоследствии он начал работать в тактической медицине – эвакуировал раненых из зон боевых действий, выполняя обязанности водителя.

Где сейчас Алена Винницкая?

После начала полномасштабной войны России против Украины певица стала значительно менее публичной. Она перестала выступать, почти не появлялась в медиа и отошла от работы на телевидении. По ее словам, творчество сейчас находится на паузе, поскольку она переосмысливает свой дальнейший путь. Артистка признавалась, что задумывается и над другими профессиями – в частности ее интересуют писательство и психология. Кроме этого, Алена Винницкая активно занимается своим благотворительным фондом.

Алена Винницкая / Фото M1

В то же время она не исключает возвращения к музыке. Об этом Винницкая рассказала в Weekend Show на канале "М1". В частности, певица поделилась, что один из ее известных хитов сейчас переводится на украинский язык и может зазвучать по-новому.