Актриса рассказала, действительно ли уже готова ко второму ребенку и как к этому относится ее новый избранник. Об этом она сказала в комментарии для программы "Тур звездами", которая выходит на ютуб-канале "Радио Люкс".

По словам Денисенко, причиной слухов стали незначительные изменения в весе – она набрала около двух килограммов, из-за чего визуально могла показаться беременной. Впрочем, актриса заверила, что это не так и пока она не планирует пополнения в семье. Наталья также призналась, что имеет страх перед беременностью, ведь с первым ребенком ей было непросто.

Я понимаю, что у меня 100% будет второй ребенок, это мне предсказывали все мои астрологи, нумерологи... Но мне настолько тяжело было с Андрюшей, я недосыпала по ночам, я снималась. И психологически, и гормонально... Поэтому я очень боюсь,

– поделилась знаменитость.

Для контекста! В сентябре 2017 года Наталка Денисенко впервые стала мамой. Она родила сына Андрюшу. Отцом мальчика является актер и военный Андрей Фединчик, с которым в 2025 году Наталка Денисенко развелась.

В то же время Денисенко добавила, что ее новый возлюбленный хотел бы еще детей и готов ее поддерживать в этот период. Актриса убеждена, что Савранский был бы заботливым отцом для их ребенка.

Юрий говорит: "Наташа, я тебе обещаю, что если будет ребенок, я буду... ты не знаешь, какой я папа!". А Юрий, он действительно очень классный папа. У него двое детей, даже сейчас у него невероятная связь с ними. И я понимаю, что, возможно, и не будет страшно мне. Посмотрим. И я вообще к этому отношусь так – как Бог даст,

– отметила актриса.

Что известно об отношениях Натальи Денисенко и Юрия Савранского?

Бывший муж актрисы Андрей Фединчик утверждал, якобы Денисенко изменила ему с Савранским. "Мне сказали люди, что это (отношения Денисенко и Савранского, – 24 Канал) было еще с лета 2024 года", – заявил мужчина в интервью Алине Доротюк.

Однако сама Наталья эти предположения опровергла. Она подчеркнула, что разрыв с бывшим мужем не был связан с появлением нового избранника.

Сейчас актриса действительно находится в отношениях с Юрием Савранским. Мужчина подтвердил их роман в декабре – тогда он публично признался Наталье в любви. В то же время пара не спешит узаконивать отношения. Они развивают их постепенно и просто наслаждаются временем вместе.