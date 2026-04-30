Актриса розповіла, чи справді вже готова до другої дитини і як до цього ставиться її новий обранець. Про це вона сказала в коментарі для програми "Тур зірками", яка виходить на ютуб-каналі "Радіо Люкс".

За словами Денисенко, причиною чуток стали незначні зміни у вазі – вона набрала близько двох кілограмів, через що візуально могла здатися вагітною. Втім, акторка запевнила, що це не так й наразі вона не планує поповнення в родині. Наталка також зізналася, що має страх перед вагітністю, адже з першою дитиною їй було непросто.

Я розумію, що в мене 100% буде друга дитина, це мені пророкували всі мої астрологи, нумерологи... Але мені настільки важко було з Андрійком, я недосипала ночами, я знімалася. І психологічно, і гормонально... Тому я дуже боюся,

– поділилася знаменитість.

Для контексту! У вересні 2017 року Наталка Денисенко вперше стала мамою. Вона народила сина Андрійка. Батьком хлопчика є актор і військовий Андрій Федінчик, з яким у 2025 році Наталка Денисенко розлучилася.

Водночас Денисенко додала, що її новий коханий хотів би ще дітей і готовий її підтримувати в цей період. Акторка переконана, що Савранський був би турботливим батьком для їхньої дитини.

Юрій каже: "Наталка, я тобі обіцяю, що якщо буде дитина, я буду... ти не знаєш, який я тато!". А Юрій, він дійсно дуже класний тато. В нього двоє діток, навіть зараз у нього неймовірний зв'язок із ними. І я розумію, що, можливо, і не буде страшно мені. Побачимо. І я взагалі до цього ставлюся так – як Бог дасть,

– зазначила акторка.

"Тур зірками": дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Наталки Денисенко та Юрія Савранського?

Колишній чоловік акторки Андрій Федінчик стверджував, нібито Денисенко його зраджувала зі Савранським. "Мені сказали люди, що це (стосунки Денисенко і Савранського, – 24 Канал) було ще з літа 2024 року", – заявив чоловік в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Однак сама Наталка ці припущення заперечила. Вона наголосила, що розрив із колишнім чоловіком не був пов'язаний із появою нового обранця.

Зараз акторка дійсно перебуває у стосунках із Юрієм Савранським. Чоловік підтвердив їхній роман у грудні – тоді він публічно зізнався Наталці в коханні. Водночас пара не поспішає узаконювати стосунки. Вони розвивають їх поступово і просто насолоджуються часом разом.