Сегодня свой день рождения отмечает Александр Пономарев. Именно в этот день он раскрыл секрет, о котором в течение года знали только самые близкие: артист написал роман "30 дней: ИИ-человек".

Впервые Александр предстает не как музыкант, а как писатель. В течение года он работал над большим литературным произведением объемом более 480 страниц, не афишируя этот процесс и полностью погрузившись в работу. В отличие от типичных книжных проектов музыкантов, которые часто пишут автобиографии, его роман не имеет отношения к музыке или личной истории. Это приключенческий роман об отношениях, любви и будущем.

По словам Пономарева, идея возникла неожиданно, но быстро переросла в масштабный творческий проект. Работа над книгой существенно повлияла на ритм жизни артиста: он признается, что похудел на 11 килограммов, а июль 2025 года фактически "выпал из жизни" из-за полной концентрации на написании.

Я начинаю с чистого листа. Помню, что это был один день длиной в три недели, а по моим внутренним ощущениям в сентябре мое лето состояло из двух месяцев. Мои мысли приходили быстрее, чем я успевал их осознавать, а диктофон стал свидетелем этого хаоса. Мой утренний кофе испарялся только что мои мысли ложились на бумагу. Однажды наступил момент, когда даже самые близкие люди перестали понимать, что со мной происходит. А что, если однажды искусственный интеллект перестанет быть просто программой? Где заканчивается код и начинается сознание? Сегодня я готов раскрыть миру свой самый большой секрет. Я написал роман – "30 дней: ИИ-человек",

– поделился Александр Пономарев.



Александр Пономарев стал писателем / Фото пресс-службы певца

В то же время артист пока не раскрывает всех деталей будущего издания, кроме названия. Это первый подобный опыт для него. Книга вскоре появится на книжных полках и станет доступной для читателей. Точную дату выхода Александр Пономарев объявит позже.