Из архивов: подруга Пономарева показала, как певец выглядел в начале карьеры
- Мария Бурмака поделилась архивными фотографиями с Александром Пономаревым в честь его дня рождения.
- Они знакомы с 1993 года, с фестиваля "Червона Рута" в Донецке, и дружат уже более 30 лет.
9 августа свой день рождения отметил Александр Пономарев. По этому случаю его коллега и подруга Мария Бурмака поделилась архивными кадрами.
Она показала, как они с Александром выглядели в юности и вспомнила начало их дружбы. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Бурмаки.
Выяснилось, что артисты знакомы уже более 30 лет.
Я тебя знаю уже больше лет, чем не знаю. С 1993 года, от "Червоной Руты" в Донецке,
– написала Мария.
На фото можно увидеть, как менялись Пономарев и Бурмака. На некоторых архивных снимках певца даже трудно узнать.
