9 августа свой день рождения отметил Александр Пономарев. По этому случаю его коллега и подруга Мария Бурмака поделилась архивными кадрами.

Она показала, как они с Александром выглядели в юности и вспомнила начало их дружбы. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Бурмаки.

Вас также может заинтересовать Потерял бизнес: Александр Пономарев признался, на чем зарабатывает во время войны

Выяснилось, что артисты знакомы уже более 30 лет.

Я тебя знаю уже больше лет, чем не знаю. С 1993 года, от "Червоной Руты" в Донецке,

– написала Мария.

На фото можно увидеть, как менялись Пономарев и Бурмака. На некоторых архивных снимках певца даже трудно узнать.

Вас также может заинтересовать Самый желанный мужчина 90-х и создатель лучших песен о любви: где сейчас Александр Пономарев

Заметим, также Виктор Павлик показал, как сегодня выглядят его сестра и мама.