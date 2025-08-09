О потере своего бизнеса певец сообщил в комментарии ТСН.ua, передает Show 24. Он объяснил, почему его студия больше не функционирует.

"Наша студия "С утра до ночи", на которой записывались почти все артисты, пока остановила свою работу и не функционирует. Потому что ребята, которые на ней работали, или служат в армии, или уехали за границу", – рассказал Александр Пономарев.

Артист рассказал, что во время полномасштабной войны зарабатывает на корпоративах и выплатах за прослушивание его песен.

Что касается заработков, я получаю авторские выплаты, у меня есть свой YouTube-канал, также иногда корпоративные концерты. Конечно, их стало гораздо меньше, но я не жалуюсь, потому что сейчас всем трудно,

– сказал Пономарев.

Александр Пономарев также рассказал о его собственной Вокальной Академии, которой в этом году исполняется 10 лет. И певец отметил, что она не приносит прибыли.

"Сказать, что я на этом что-то зарабатываю, я не могу, потому что этот бизнес выходит примерно в ноль. И меня это устраивает. Сейчас Академии уже 10 лет, но первые четыре я постоянно ее финансировал. В среднем выходило где-то четыре тысячи долларов в месяц. Но для меня это никогда не было бизнесом, скорее, душевный порыв. Это место для детей и взрослых, где они учатся раскрывать свой талант", – поделился Пономарев.

Напомним, ранее Александр Пономарев отрицал, что в третий раз женился. Однако подтвердил, что действительно находится в отношениях, длящихся уже несколько лет. Но сейчас Пономарев хотел бы держать личную жизнь вне камер.