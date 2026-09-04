Пономарев впервые за долгое время появился на публике с женщиной, с которой ему приписывают роман

В Киеве состоялась закрытая презентация первой авторской книги Александра Пономарева. Артист написал приключенческий роман "30 дней: ИИ-человек". На мероприятии собрались близкие друзья артиста, его коллеги и другие известные представители украинской культуры и СМИ. Среди гостей были Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая, Михаил Хома, Маричка Падалко, Павел Зибров и другие знаменитости.

Однако внимание привлекла не только сама презентация. Среди гостей заметили концертного директора Пономарева Софию Новикову. Именно ей уже не первый год приписывают роман с 53-летним певцом. Фото с мероприятия опубликовало интернет-издание "ГОРДОН".

На презентации Пономарев появился в черной кожаной куртке, свободной рубашке и брюках. Новикова выбрала для выхода черный пиджак и лосины. Их совместное появление в очередной раз привлекло внимание к слухам об их личной жизни.

Александр Пономарев и София Новикова (справа) на презентации книги "30 дней: ИИ-человек" / Фото интернет-издания "ГОРДОН".

Хотя официально Пономарев и Новикова не заявляли, что находятся в отношениях, однако слухи об их возможном романе периодически появляются в информационном пространстве.

К слову, в январе прошлого года Юрий Горбунов, который является другом певца, заявил, что Пономарев уже около десяти лет находится в браке. При этом артист публично не раскрывал подробностей своей семейной жизни.

Что известно о Софии Новиковой

София Новикова работает концертным директором Александра Пономарева. Она родом из Крыма. В свое время София была участницей шоу "Танцую для тебя", где выступала в паре с певцом Валерием Харчишиным.

Кстати, сам Валерий Харчишин недавно впервые рассказал о новых отношениях после разрыва с Яниной Соколовой.