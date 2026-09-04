Однак увагу привернула не лише сама презентація. Серед гостей помітили концертну директорку Пономарьова Софію Новікову. Саме їй уже не перший рік приписують роман із 53-річним співаком. Фото із події опублікувало інтернет-видання "ГОРДОН".

На презентації Пономарьов з'явився у чорній шкіряній куртці, вільній сорочці та штанах. Новікова обрала для виходу чорний піджак і лосини. Поява разом вкотре привернула увагу до чуток про їхнє особисте життя.

Олександр Пономарьов та Софія Новікова (праворуч) на презентації книги "30 днів: ШІ-людина" / Фото інтернет-видання "ГОРДОН".

Хоч офіційно Пономарьов і Новікова не заявляли, що перебувають у стосунках, проте чутки про їхній можливий роман періодично з'являються в інформаційному просторі.

До слова, у січні минулого року Юрій Горбунов, який є другом співака, заявив, що Пономарьов уже близько десяти років перебуває у шлюбі. При цьому сам артист публічно не розкривав подробиць свого сімейного життя.

Що відомо про Софію Новікову

Софія Новікова працює концертною директоркою Олександра Пономарьова. Вона родом із Криму. Свого часу Софія була учасницею шоу "Танцюю для тебе", де виступала в парі зі співаком Валерієм Харчишиним.

До речі, сам Валерій Харчишин нещодавно вперше розповів про нові стосунки після розриву з Яніною Соколовою.