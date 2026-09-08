Известный украинский актер рассказал о причине разрыва с возлюбленной после пяти лет отношений

Украинский телеведущий и актер Александр Попов впервые подробно рассказал о разрыве с женой Галиной. Он вспомнил историю их отношений, объяснил, как война повлияла на их семью и почему в итоге пара решила расстаться.

Кроме того, актер рассказал, в каких отношениях они находятся сейчас. Об этом Попов сообщил в интервью Алине Доротюк.

Александр и Галина были вместе пять лет, четыре из которых – в браке. Они познакомились на телеканале 1+1, где Галина работала стилисткой. При этом официально свои отношения пара не регистрировала. По словам Попова, он сделал возлюбленной предложение, после чего они планировали устроить большую свадьбу в Карпатах летом 2022 года. Однако полномасштабное вторжение изменило их планы. В итоге влюбленные решили не устраивать грандиозного торжества, а тихо пожениться.

Я сделал предложение, и мы на лето 22-го года планировали большую свадьбу в Карпатах с друзьями… В итоге началась полномасштабная война, и мы решили просто тихо пожениться. А потом, когда закончится война, устроим большую свадьбу,

– рассказал Александр.

После начала полномасштабной войны паре пришлось жить порознь. Галина уехала за границу и сейчас живет в Лондоне, тогда как Попов остался в Украине. Они виделись время от времени, однако постоянно находились на расстоянии.

Сначала пара надеялась, что такая ситуация ненадолго. Они жили с мыслью, что война вот-вот закончится и они снова смогут быть вместе. Однако со временем Попов понял, что бесконечно ждать этого нельзя.

Мы очень долго жили в режиме: вот-вот война закончится, вот-вот мы будем вместе. Еще чуть-чуть нужно потерпеть. А в какой-то момент я понял: сколько терпеть, чего ждать? Это наша повседневность, наша реальность. Нам нужно принять тот факт, что мы не живем вместе, мы в разных странах. Это тоже не добавляет отношениям,

– пояснил актер.

Как рассказал Попов, из-за жизни на расстоянии в отношениях постепенно накопились проблемы. У пары появилось чувство недовольства и несчастья, они начали ссориться даже из-за мелочей. В конце концов очередной конфликт стал поводом для паузы в отношениях.

Я пошел к психологу, она пошла к психологу, который посоветовал нам на время разойтись и посмотреть, как пойдет. И мы поняли, что сейчас нам лучше просто быть друзьями, потому что этот человек так или иначе остается для меня очень важным в моей жизни,

– отметил Попов.

По его словам, они расстались несколько месяцев назад, но остались друзьями. Актер до сих пор поддерживает связь с Галиной, однако возобновлять романтические отношения они не планируют. "Вообще мы друзья, но страсти между нами нет", – подытожил Александр.

Интервью с Александром Поповым: смотрите видео онлайн

Также об отношениях с бывшим мужем ранее рассказывала актриса Наталья Денисенко.