Також актор розповів, у яких стосунках вони перебувають зараз. Про це Попов сказав в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Олександр і Галина були разом п'ять років, чотири з яких – у шлюбі. Вони познайомилися на телеканалі 1+1, де Галина працювала стилісткою. Водночас офіційно свої стосунки пара не реєструвала. За словами Попова, він зробив коханій пропозицію, після чого вони планували зіграти велике весілля в Карпатах улітку 2022 року. Однак повномасштабне вторгнення змінило їхні плани. Зрештою закохані вирішили не влаштовувати масштабного святкування, а тихо повінчатися.

Я зробив пропозицію і ми на літо 22-го року планували велике весілля в Карпатах із друзями… Зрештою почалась повномасштабка і ми вирішили просто по-тихому повінчатися. А потім, коли закінчиться війна, зробимо велике весілля,

– розповів Олександр.

Після початку повномасштабної війни парі довелося жити окремо. Галина виїхала за кордон і зараз живе в Лондоні, тоді як Попов залишився в Україні. Вони бачилися час від часу, однак постійно перебували на відстані.

Спочатку пара сподівалася, що така ситуація ненадовго. Вони жили з думкою, що війна ось-ось закінчиться і вони знову зможуть бути разом. Однак з часом Попов зрозумів, що нескінченно чекати на це не можуть.

Ми дуже довго жили в режимі: ось-ось війна закінчиться, ось-ось ми будемо разом. Ще чуть-чуть треба потерпіти. А в якийсь момент я зрозумів: скільки терпіти, чого чекати? Це наша буденність, наша реальність. Нам треба прийняти той момент, що ми не живемо разом, ми в різних країнах. Це теж не додає стосункам,

– пояснив актор.

Як розповів Попова, через життя на відстані у стосунках поступово накопичилися проблеми. У пари з'явилося відчуття невдоволення та нещастя, вони почали сваритися навіть через дрібниці. Зрештою черговий конфлікт став приводом для паузи у стосунках.

Я пішов до психолога, вона пішла до психолога, який нам порадив на цей час зробити розхід і подивитися, як воно буде. І ми зрозуміли, що зараз нам краще просто бути друзями, бо ця людина так чи інакше для мене лишається дуже важливою в моєму житті,

– зазначив Попов.

За його словами, вони розійшлися кілька місяців тому, але залишилися друзями. Актор досі підтримує зв'язок із Галиною, проте відновлювати романтичні стосунки вони не планують. "Взагалі ми друзі, але пристрасті між нами немає", – підсумував Олександр.

Інтерв'ю з Олександром Поповим: дивіться відео онлайн

Також про стосунки з колишнім чоловіком раніше розповідала акторка Наталка Денисенко.