Хочет снова покорить Евровидение: Александр Рыбак участвует в Нацотборе в Норвегии

Норвегия готовится к участию в Евровидении-2026 и вскоре выберет своего представителя на международный песенный конкурс.

Оказывается, среди претендентов – Александр Рыбак, который уже несколько раз участвовал в Евровидении. Об этом сообщили на сайте Eurovision Song Contest.

Национальный отбор в Норвегии называется Melodi Grand Prix. Он состоится в субботу, 28 февраля.

За возможность представить Норвегию на Евровидении будут соревноваться девять артистов: восемь из них уже отобраны, а девятого определят через Кубок Melodi Grand Prix – серию дуэлей, которые будут транслироваться на радио и вебсайте NRK, где за участников будет голосовать публика.

Среди исполнителей Melodi Grand Prix 2026 – Mileo, emma, JONAS LOVV, Hedda Mae, STORM, Leonardo Amor, Silke и Александр Рыбак.

Его конкурсный трек называется Rise. Песня вошла в новый альбом артиста Fairytales Too. Композицию можно послушать на ютуб-канале AlexanderRybakVideo.

Александр Рыбак – Rise: смотрите видео онлайн

Для справки! Александр Рыбак – норвежский певец, скрипач и композитор белорусского происхождения. Он родился в Минске, но с четырех лет живет в Норвегии.

Что известно об участии Александра Рыбака в Евровидении?