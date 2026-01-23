Виявляється, серед претендентів – Олександр Рибак, який вже декілька разів брав участь в Євробаченні. Про це повідомили на сайті Eurovision Song Contest.

Національний відбір у Норвегії називається Melodi Grand Prix. Він відбудеться у суботу, 28 лютого.

За можливість представити Норвегію на Євробаченні змагатимуться дев'ять артистів: вісім із них уже відібрано, а дев'ятого визначать через Кубок Melodi Grand Prix – серію дуелей, що транслюватимуться на радіо та вебсайті NRK, де за учасників голосуватиме публіка.

Серед виконавців Melodi Grand Prix 2026 – Mileo, emma, JONAS LOVV, Hedda Mae, STORM, Leonardo Amor, Silke та Олександр Рибак.

Його конкурсний трек називається Rise. Пісня увійшла до нового альбому артиста Fairytales Too. Композицію можна послухати на ютуб-каналі AlexanderRybakVideo.

Олександр Рибак – Rise: дивіться відео онлайн

Для довідки! Олександр Рибак – норвезький співак, скрипаль і композитор білоруського походження. Він народився в Мінську, але з чотирьох років живе в Норвегії.

Що відомо про участь Олександра Рибака в Євробаченні?