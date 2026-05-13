Где сейчас Александр Рыбак – один из самых популярных победителей Евровидения

Александр Рыбак – стал победителем Евровидения в 2009 году с песней Fairytale. Через некоторое время артист снова попробовал свои силы в конкурсе, однако победа обошла его стороной. После всего этого популярность певца и музыканта несколько упала.

Кто не знал, Александр родился в Минске. Когда ему было четыре года, то семья переехала в Норвегию. От так, Рыбак позиционирует себя как норвежским певцом, скрипачом и композитором белорусского происхождения. Поскольку исполнителя пригласили выступить на гранд-финале Евровидения, который состоится 16 мая, 24 Канал расскажет, что известно об участии Рыбака в конкурсе и как сложилась его жизнь.

Александр Рыбак и участие в Евровидении

Впервые на сцену Евровидения скрипач вышел в 2009 году. Интересно, что тогда конкурс проводился впервые и последний раз в истории на территории России. На конкурсе Рыбак феерично торжествовал, а его песня Fairytale до сих пор держится в статусе хита.

На тот момент Александр установил абсолютный рекорд Евровидения, ведь получил аж 387 баллов.

После победы представителя Норвегии его песня звучала чуть ли не из каждого уголка разных стран. Но мало кто знает, что трек настолько надоел артисту, что он решил во второй раз прийти на Евровидение, чтобы избавиться от статуса "заложника одной песни".

Это произошло в 2018 году. Александр выступил с песней That's How You Write A Song. Ему удалось пройти в финал, однако в общем зачете занял аж 15-е место. Более того, уменьшить популярность Fairytale победителю Евровидения-2009 так и не удалось.

Интересно, что в этом году певец принял участие в норвежском Нацотборе. Его конкурсный трек назывался Rise. Песня вошла в новый альбом артиста Fairytales Too. Композицию можно послушать на ютуб-канале AlexanderRybakVideo.

Но, как известно, победить в отборе артисту не удалось.

Почему Рыбак был в депрессии и какой скандал повлиял на его карьеру?

В 2020 году артист откровенно рассказал, что 11 лет был в статусе зависимого от снотворных и антидепрессантов. Поэтому ему пришлось поехать в США на реабилитацию. Это едва не разрушило его жизнь, писало издание OBOZ.UA.

В 2023 году Евгения Скрипник – уроженка Молдовы, обвинила победителя Евровидения в том, что мужчина якобы снял ее в интимном видео и угрожал опубликовать в сети.

Музыкант отрицает все обвинения, а девушку назвал психически нездоровой.

Также напомним, что в 2010 году Александр Рыбак сделал громкое заявление: он – гей. Певец заверил, что девушки его не интересуют, писала ТСН.

Где сейчас Александр Рыбак?

Музыкант продолжает жить в Норвегии. В 2014 году, когда Россия начала войну на Донбассе и оккупировала Крым, и в 2022 году, когда началась полномасштабная война, артист почему-то ограничился в высказывании собственной позиции, а вместо этого говорил размытыми фразами о "мире во всем мире" и "нет войне". Кроме того, Рыбака ранее можно было увидеть в нескольких российских проектах.

Александр продолжает вести активно соцсети. К примеру, в последних сообщениях он играл на скрипке трек нынешних представителей Финляндии на Евровидении. Именно им букмекеры прогнозируют победу, а сам артист, возможно, поддерживает этих исполнителей.

Также напомним, что еврофаны смогут увидеть Александра Рыбака в финале певческого конкурса, который пройдет в эту субботу – 16 мая.