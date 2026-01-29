Участник шоу "Зважені та щасливі" мобилизовался в ВСУ
- Участник шоу "Зважені та щасливі" Александр Снегуров мобилизовался в ВСУ и проходит обучение.
- Александр открыл сбор "На снарягу" на своей инстаграм-странице, чтобы собрать средства на снаряжение.
Участник шоу "Зважені та щасливі" Александр Снегуров пополнил ряды Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили на официальной инстаграм-странице СТБ.
Александр мобилизовался и сейчас проходит обучение.
Его день начинается в 5 утра и длится до 22:00 – до отбоя. И все это время он в движении. Это – физическая подготовка, наряды, постоянная активность, бытовые задачи, где тоже нужна сила и выносливость: дрова порубить, что-то перенести, помочь собратьям. Такая ежедневная подвижность помогает ему держать форму и не терять результат, полученный на проекте,
– написала команда проекта "Зважені та щасливі" и поблагодарила участника за службу.
Заметим, что на своей странице в инстаграме Снегуров открыл сбор "На снарягу". Сделать донат можно по ссылке.
Что известно об Александре Снегурове и его участии в шоу "Зважені та щасливі"?
- Мужчина родом из Киева, по профессии – ивент-менеджер.
- Он с детства имел лишний вес, и в школе его даже в шутку называли "Пузик", но Александр легко относился к этому и шутил над собой. В 20 лет вес Снегурова достигал 120 килограммов, однако он вел активную социальную жизнь, всегда был в центре внимания, среди друзей, коллег и звезд.
- Переломным моментом был разрыв отношений с девушкой, которые длились шесть лет. Причиной стали конфликты, связанные с избыточным весом Александра. После расставания мужчина активно погрузился в работе. Из-за ненормированного питания, постоянных перекусов и ночных приемов пищи вес только рос.
- Это повлияло на самочувствие Снегурова, поэтому он принял решение уйти на проект "Зважені та щасливі". Шоу мужчина покинул в 9 выпуске, как указано на сайте СТБ, в то же время продолжил похудение дома.