Об этом сообщили на официальной инстаграм-странице СТБ.

Александр мобилизовался и сейчас проходит обучение.

Его день начинается в 5 утра и длится до 22:00 – до отбоя. И все это время он в движении. Это – физическая подготовка, наряды, постоянная активность, бытовые задачи, где тоже нужна сила и выносливость: дрова порубить, что-то перенести, помочь собратьям. Такая ежедневная подвижность помогает ему держать форму и не терять результат, полученный на проекте,

– написала команда проекта "Зважені та щасливі" и поблагодарила участника за службу.

Заметим, что на своей странице в инстаграме Снегуров открыл сбор "На снарягу". Сделать донат можно по ссылке.

Что известно об Александре Снегурове и его участии в шоу "Зважені та щасливі"?