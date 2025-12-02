Александр Терен ответил, общается ли с Еленой Мандзюк

В конце октября Елена Мандзюк шокировала новостью, что заблокировала Александра Терена в инстаграме. Ветеран войны и главный герой 13 сезона проекта "Холостяк" рассказал, общается ли с блогером сейчас.

Подробностями Терен поделился в интервью 24 Каналу. Он признался, что не поддерживает связь с Мандзюк.

Сейчас не общаемся. Так случилось. Она хорошая, яркая, сильная женщина. Я благодарен ей за вклад в армию. Кстати, она очень много помогает. Я также достаточно близко знаком с ее детьми, поэтому немного скучаю по ним. А так, все в порядке,

– признался Александр Терен.

Ветеран войны также высказался об одном из скандалов с Еленой Мандзюк. Ранее блогер заявила, что ее дети могут избить за русский язык. После этого против женщины открыли уголовное производство по статье 161 УКУ о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам по обращению народного депутата Алексея Гончаренко.

Многие цитаты вырвали из контекста. Она имела в виду, что ее дети чувствуют опасность от русского языка. Собственно, они таким образом могут себя защитить. А уголовное производство от кого? От Алексея Гончаренко – пророссийского человека с ног до головы. Ну это смешно,

– отметил он.

Что этому предшествовало?