Получил страшное ранение на фронте: что известно о герое шоу "Холостяк" Александре Терене

Александр Будько с позывным "Терен", который был главным холостяком страны, доказывает, что жизнь ветерана может быть яркой и насыщенной. Однако, если бы не война, которая началась 24 февраля 2022 года, то сегодня жизнь героя могла бы иметь совсем другой вид.

Александр родом из Ровно. Работал баристой и интересовался графическим дизайном, ведь планировал развиваться в этой сфере. Однако в один момент его жизнь разделилась на "до" и "после", пишет 24 Канал.

Может заинтересовать Александр Терен сделал свой выбор: кто победил в 13 сезоне проекта "Холостяк"

Война и реабилитация

Когда Россия пошла полномасштабной войной на Украину, мужчина принял решение идти добровольцем на фронт. Там он дослужился до командира взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатська Січ". По словам защитника, в армию было попасть нелегко, ведь пришлось сменить несколько формирований, прежде чем он попал в свой батальон.

Александр "Терен" Будько / Фото из инстаграма военного

Не пропустите Отгремел финал "Холостяка-13": как прошло знакомство с родителями Терена и кто победил

Однако 24 августа 2022 года жизнь Александра претерпела кардинальные изменения. В окоп, где находился мужчина, попал снаряд во время боев в Харьковской области. Как следствие, защитник получил травматическую ампутацию одной конечности и частичную ампутацию другой.

Собственно, каких-то мыслей на тот момент я не имел. Не думал ни о чем таком особенном, не вспоминал ни Сократа, ни Гиппократа. Просто я думал об одном: чтобы прекратился бой. Я понимал, что уже остался без конечностей,

– поделился воспоминаниями Терен.

Александр "Терен" Будько / Фото из инстаграма военного

После такого страшного события военный не потерял жажды жизни и поехал на реабилитацию в США. Там ему установили протезы, и теперь, с их помощью, может ходить, бегать и даже ездить.

Александр даже стал участником хореографической постановки во время благотворительного концерта в Калифорнии.

А в 2023 году участвовал в "Играх непокоренных". Тогда ветерану российско-украинской войны удалось завоевать бронзовую медаль. "Терен" совершил заплыв вольным стилем на дистанции 50 метров.

Тогда же военный представил собственную книгу – автобиографический роман под названием "История упрямого мужчины".

Эта книга стала книгой моей жизни, вероятно одной из лучших частей. Ту, которую можно вспоминать и пересказывать бесчисленное количество раз, где можно вспоминать своих друзей, которых нашел в том же 2022 и с которыми казалось вместе дойдем до победы,

– написал Александр.

Он также отметил, что книга стала и некрологом. Ведь из всех его боевых побратимов, с которыми он дружил, и кто остался на службе, остался лишь один.

Также "Терен" создал канал на ютубе под названием "Отвал ног или All инклюзив". Защитник со звездными друзьями путешествует по разным туристическим маршрутам Украины. Автор этого проекта ставит две главные задачи: взбодрить украинский бизнес и государство и напомнить, что наша страна до сих пор не очень инклюзивная, а вторая – показать людям с инвалидностью, что путешествовать по Украине реально, надо просто набраться терпения.

К слову, ролики на ютубе набирают сотни тысяч просмотров.

Шоу "Холостяк"

Сегодня состоялся финал самого романтичного шоу страны. Александр Терен раскрыл, что его пригласили на проект "Холостяк" после того, как он снялся в спецпроекте телеканала СТБ "Непокоренные". Команда шоу много шутила и говорила, что у него именно такой типаж, который подходит для реалити "Холостяк".

Сначала защитник считал, что это все шутки, однако летом 2023 года ему официально предложили стать главным героем шоу.

В одном из комментариев военный рассказал, какой должна быть девушка, чтобы он обратил на нее внимание. В первую очередь ему важен интеллект человека, жизненная позиция и уже тогда, конечно, бонусом будет внешность. Также он обращает внимание на искренность. Однако никаких шансов нет у той кандидатки, которая говорит на русском языке и имеет предвзятое отношение к военным.

Долгожданный 13 сезон проекта "Холостяк" подошел к завершению. В финале проекта Александр Терен выбрал волонтера и переводчицу Инну Белень.

Пара продолжила строить отношения вне камер. Впрочем, все-таки им не удалось найти общего языка. Поэтому Александр и Инна не без скандалов разошлись. Сейчас Александр Терен работает над своей второй книгой.