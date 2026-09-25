В 17-ю годовщину свадьбы: Екатерина Усик показала новые фото с мужем, который сменил имидж

25 сентября Екатерина и Александр Усики отмечают 17-ю годовщину свадьбы.

По этому случаю супруга спортсмена поделилась их общими фотографиями, на которых Александр предстал в новом образе. Катерина опубликовала снимки на своей странице в инстаграме.

На этих фотографиях Александр Усик с женой обнимаются, позируют рядом и нежно смотрят друг на друга.

Екатерина и Александр Усики / Скриншот из инстаграм-сторис

На фото также хорошо видно изменения в имидже боксера. Усик сменил темный цвет волос на теплый светлый блонд с плавным переходом: сверху оттенок светлее, а у корней – темнее. По бокам боксер оставил короткую длину, а сверху – чуть больше волос.

Новую прическу Александру сделал колорист Александр Даалгард.

Новый стиль Александра Усика / Фото с инстаграм-страницы Александра Даалгарда

Добавим, что за годы брака Екатерина стала для Александра не только женой, но и важной опорой в профессиональной жизни. Она регулярно бывает на его поединках, болеет за мужа и поддерживает его за пределами ринга. У супругов четверо детей – дочери Елизавета и Мария и сыновья Кирилл и Михаил.

Ранее мы писали детальный материал об истории любви Александра и Екатерины Усиков.