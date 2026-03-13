Александр Усик впервые украсил обложку Vogue Ukraine: яркие фото легенды
- Александр Усик украсил обложку Vogue Ukraine и в интервью рассказал о своих победах и любви к семье.
- Фотографировал его британский фотограф Чарли Грей, съемки проходили в знаковых местах Киева.
Александр Усик впервые украсил обложку Vogue Ukraine. В большом интервью украинский боксер рассказал о спортивных победах, дисциплине, любви к семье, профессии и стране.
Усик стал героем обложки нового весеннего номера Vogue Ukraine Edition 13. Фотографии для легенды украинского бокса сделал британский фотограф Чарли Грей.
Чарли Грей снимал известных актеров – Роберта Де Ниро, Энтони Хопкинса и Уиллема Дефо, а также легендарных спортсменов – боксера Энтони Джошуа и футболиста Зинедина Зидана.
Фотограф приехал в Киев вместе с лондонским стилистом Дэвидом Брэдшоу. В течение трех дней Грей снимал Александра Усика в местах, которые боксер считает знаковыми. Спортсмен позировал на фоне монумента "Родина-Мать", на олимпийской базе, где проходят его тренировки, и в боксерском клубе.
Усик появился на обложке Vogue Ukraine в поясе, который получил после исторической победы над британским боксером Тайсоном Фьюри. Напомним, бой состоялся в мае 2024 года. Тогда Александр стал первым боксером, который получил абсолютное чемпионство в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, IBF, WBO.
На планете живет восемь миллиардов людей, но именно я стал абсолютным чемпионом мира,
– сказал легендарный украинский боксер.
Кто еще из спортсменов появлялся на обложке Vogue?
Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина, олимпийские чемпионки Ольга Харлан и Ярослава Магучих украсили обложки осеннего печатного издания Vogue Ukraine Edition в 2023 году.
В интервью Свитолина рассказала о возвращении на корт и поддержке одаренных юных спортсменов через свой фонд; Харлан поделилась, как поддержка нации помогла ей справиться с самым тяжелым кризисом в жизни; Магучих заговорила об ответственности получать высокие награды.