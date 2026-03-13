Усик став героєм обкладинки нового весняного числа Vogue Ukraine Edition 13. Фотографії для легенди українського боксу зробив британський фотограф Чарлі Грей.

Чарлі Грей знімав відомих акторів – Роберта Де Ніро, Ентоні Гопкінса та Віллема Дефо, а також легендарних спортсменів – боксера Ентоні Джошуа та футболіста Зінедіна Зідана.

Фотограф приїхав до Києва разом із лондонським стилістом Девідом Бредшоу. Протягом трьох днів Грей знімав Олександра Усика у місцях, які боксер вважає знаковими. Спортсмен позував на тлі монумента "Батьківщина-Мати", на олімпійській базі, де проходять його тренування, і в боксерському клубі.

Усик з'явився на обкладинці Vogue Ukraine у поясі, який отримав після історичної перемоги над британським боксером Тайсоном Ф'юрі. Нагадаємо, бій відбувся у травні 2024 року. Тоді Олександр став першим боксером, який здобув абсолютне чемпіонство у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, IBF, WBO.

На планеті живе вісім мільярдів людей, але саме я став абсолютним чемпіоном світу,

– сказав легендарний український боксер.

Олександр Усик для Vogue / Фотограф Чарлі Грей

