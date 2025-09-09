Скандальный блогер Александр Волошин, который сбежал из Украины, признался, планирует ли возвращаться
- Александр Волошин заявил, что не планирует возвращаться в Украину из-за страха и отсутствия безопасности.
- Правоохранители проверяют законность выезда Волошина из Украины.
Скандальный блогер Александр Волошин покинул Украину в 2024 году. Это решение вызвало волну критики среди украинцев, хотя часть его аудитории поддержала такую позицию.
Волошин признался, планирует ли возвращаться в Украину. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Василия Тимошенко.
Александр сказал, что не планирует в ближайшее время возвращаться домой и в дальнейшем будет жить за границей.
Есть страх, который тебя двигает вперед, а есть страх, который тебе показывает, чувак, лучше не надо. Вот как у меня есть страх наркотиков, страх там еще каких-то вещей, так у меня есть страх вернуться в Украину. Пока что-то не готов я ни в тюрьму, ни умереть не хочется. Я не рассматриваю какие-то положительные варианты, если я вернусь в Украину,
– объяснил блогер.
В то же время он отметил, что если бы в Украине его действительно ждали и он почувствовал безопасность, то возможно бы вернулся.
Интервью с Александром Волошиным: смотрите видео онлайн
Почему Волошин выехал за границу?
- В июле 2024 года после обстрела детской больницы "Охматдет" Александр записал видео, где заявил, что "мы не вывозим эту войну" и что с россиянами надо договариваться. Эти слова вызвали шквал критики, а его самого внесли в базу "Миротворца".
- Впоследствии Волошин рассказывал, что получал многочисленные угрозы, его подозревали в присвоении денег из благотворительных сборов, а на его охранника даже напали. Кроме того, в машине блогера якобы нашли устройство для прослушивания. Это стало причиной, по которой он решил выехать за пределы страны.
- В то же время сейчас правоохранители проверяют законность его выезда из Украины.