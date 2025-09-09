Укр Рус
9 вересня, 18:59
2

Скандальний блогер Олександр Волошин, який втік з України, зізнався, чи планує повертатися

Софія Хомишин
Основні тези
  • Олександр Волошин заявив, що не планує повертатися до України через страх та відсутність безпеки.
  • Правоохоронці перевіряють законність виїзду Волошина з України.

Скандальний блогер Олександр Волошин залишив Україну у 2024 році. Це рішення викликало хвилю критики серед українців, хоча частина його аудиторії підтримала таку позицію.

Волошин зізнався, чи планує повертатися до України. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Василя Тимошенка. 

Олександр сказав, що не планує найближчим часом повертатися додому та надалі житиме за кордоном.

Є страх, який тебе рухає вперед, а є страх, який тобі показує, чувак, ліпше не треба. От як в мене є страх наркотиків, страх там ще якихось речей, так в мене є страх повернутися в Україну. Поки щось не готовий я ні в тюрму, ні померти не хочеться. Я не розглядаю якісь позитивні варіанти, якщо я повернусь в Україну,
– пояснив блогер. 

Водночас він зазначив, що якби в Україні його справді чекали й він відчув безпеку, то можливо би повернувся. 

Чому Волошин виїхав за кордон?

  • У липні 2024 року після обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" Олександр записав відео, де заявив, що "ми не вивозимо цю війну" та що з росіянами треба домовлятися. Ці слова викликали шквал критики, а його самого внесли до бази "Миротворця".
  • Згодом Волошин розповідав, що отримував численні погрози, його підозрювали у привласненні грошей із благодійних зборів, а на його охоронця навіть напали. Крім того, у машині блогера нібито знайшли пристрій для прослуховування. Це стало причиною, через яку він вирішив виїхати за межі країни.
  • Водночас наразі правоохоронці перевіряють законність його виїзду з України.