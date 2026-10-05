Миллионные доходы и отец из "Газпрома": что известно о супруге народного депутата Алексея Гончаренко

Народный депутат Украины VIII и IX созывов от фракции "Европейская Солидарность" и действующий председатель Комитета ПАСЕ по вопросам миграции Алексей Гончаренко уже более 20 лет состоит в браке. Его жена Ольга Глова, по образованию детский врач, задекларировала миллионные доходы от предпринимательской деятельности.

Ольга родилась в Николаеве. С будущим мужем она познакомилась в конце 1990-х годов во время учебы в Одесском государственном медицинском университете. Пара начала встречаться в 1997 году, а официально заключила брак в 2003-м.

Жена Алексея Гончаренко / фото из инстаграма

В браке родились два сына – Алексей и Кирилл. Старший сын, 20-летний Алексей, учится в Амстердамском университете по специальности "Менеджмент". Политик прокомментировал его обучение за границей, отметив.

Продолжаем работать на победу, чтобы наши дети трудились над развитием Украины, а не спасали ее от уничтожения,

отметил депутат.

Старший сын Алексея Гончаренко / фото из фейсбука

Младшему сыну Кириллу сейчас 8 лет. Мальчик учится в третьем классе.

Младший сын Алексея Гончаренко / фото из инстаграма

Интересным фактом из биографии семьи является то, что отец Ольги ранее работал водителем в советском "Газпроме". По словам политика, во время корпоратизации предприятия его тесть получил долю акций, благодаря чему семья в свое время смогла одолжить у него 700 тысяч долларов на покупку дома.

Ольга Глова / коллаж telegraf

По профессии Ольга Глова – детский врач, однако сейчас она строит карьеру в качестве частного предпринимателя. Ее основной вид деятельности – обработка данных и размещение информации на веб-сайтах. Согласно декларации народного депутата, доход супруги от бизнеса составил более 6,6 миллиона гривен.

Кроме того, Ольга является владелицей квартиры и чердака в Одессе, приобретенных в 2019 году за 1,88 миллиона гривен, а также совладелицей квартиры в родном Николаеве.

От "Партии регионов" до заявлений об уступках России: кто такой Алексей Гончаренко

Путь самого Алексея Гончаренко в политике довольно эпатажен и полон резких поворотов. Сын бывшего одиозного мэра Одессы Алексея Костусева (от которого взял только имя, оставив мамину фамилию), он начинал карьеру как активный сторонник "Партии регионов" и пророссийских идей. В нулевых годах благодаря умению ярко выступать Гончаренко быстро стал звездой политических ток-шоу, где активно защищал русский язык и выступал против украинского дубляжа.

Янукович и Гончаренко / фото из открытых источников

Однако во время Революции Достоинства в 2014 году политик кардинально "переобулся", поддержал проукраинский курс и впоследствии присоединился к команде Петра Порошенко. В статусе народного депутата он годами играл роль главного тролля и дразнителя для оппонентов, отличался громкими спорами с действующей властью и даже принимал участие в инсценировке собственного похищения СБУ в 2017 году.

Алексей Гончаренко / фото из инстаграма

Осенью 2026 года имя Гончаренко вновь оказалось в центре масштабного скандала. На фоне российских атак нардеп сделал серию заявлений о своем " "мирный план" " – необходимости переговоров и завершения войны ценой уступок агрессору. Эти слова сильно всколыхнули общество: многие усмотрели в этом продвижение идей капитуляции, что вызвало волну возмущения и заставило отреагировать на ситуацию даже президента.







