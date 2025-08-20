Многие люди помнят Алексея Кузнецова с 1 сезона талант-шоу "X-Фактор", который вышел на экраны в 2010 году. Певец попал в команду уроженки города Ужгород Закарпатской области Елки, которая предала Украину. Кроме нее, в судейских креслах сидели продюсер Игорь Кондратюк, рэпер Серега и музыкальный крытый Сергей Соседов.

Сейчас Алексей Кузнецов не появляется в украинском инфопространстве. В материале Show 24 расскажет, что известно о карьере и личной жизни певца, где он сейчас и как поддержал Украину во время полномасштабного вторжения.

Что известно о ранней жизни Алексея Кузнецова?

Алексей Кузнецов родился 29 мая 1991 года. Он родом из города Макеевка Донецкой области. Интересоваться оперой парень начал в 3-летнем возрасте, а в 12 уже точно стал, что хочет стать оперным певцом.

Во время учебы на первом курсе Донецкого музыкального училища проходил стажировку в Донецком академическом государственном театре оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко.

Участие в 1 сезоне талант-шоу "X-Фактор"

В 19-летнем возрасте Алексей принял участие в украинской версии талант-шоу "X-Фактор". На кастинге он поразил судей и зрителей своим вокалом. Парень попал в группу певицы Елки "Парни 14-25".

В финале Кузнецов пел с итальянским тенором Алессандро Сафина. Певец стал победителем 1 сезона "Х-фактора" и выиграл 2 миллиона гривен. Второе место заняла Мария Рак, которая была в команде Игоря Кондратюка.

Личная жизнь

Перед прямыми эфирами "X-Фактора" Алексей Кузнецов познакомился балериной Екатериной Семеновой. Женщина преподавала балет для детей и взрослых и подрабатывала моделью.

В тот день Екатерина шла на кастинг. Она попросила Алексея дать ей телефон, чтобы позвонить к кому-то, ведь забыла пополнить счет. В конце концов певец взял у Семеновой номер телефона.

Екатерина и Алексей продолжили свое общение, женщина поддерживала любимого во время участия в талант-шоу. Впоследствии пара поженилась, а в 2023 году у них родился сын.

Переезд в США

В 2015 году Кузнецов переехал в Нью-Йорк, чтобы развивать свою карьеру там.

В Украине очень слабо развита классическая музыка. Хотя театры и артисты пытаются привлечь все больше и больше новых слушателей, система, с которой они работают, уже давно устарела. В Украине есть много талантов, большинство из которых живут и выступают за границей. Я считаю это неправильным,

– делился певец в 2019 году.

Где сейчас и как поддержал Украину во время войны?

Вместе с семьей Алексей продолжает жить в Нью-Йорке. В его блоге можно увидеть немало видео с занятий боксом, ведь, кроме пения, он также интересовался спортом. В 17 лет Кузнецов стал мастером спорта по боксу.

Его страница в инстаграме насчитывает более 40 тысяч подписчиков. Мужчина общается с аудиторией на английском.

Алексей Кузнецов с женой и сыном / Фото из инстаграма Екатерины Саменовой

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Алексей Кузнецов продемонстрировал поддержку Украине. Певец стал соучредителем фонда HELP UKRAINE, однако действует ли он сейчас – неизвестно.

