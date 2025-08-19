Многие предполагают, что из-за перехода руководства от Зеленского к Кошевому, "Квартал" начал терять былую славу. Но перед главной темой для обсуждения стоит вспомнить и о биографических данных Евгения, который сделал солидный карьерный скачок. Кошевой родился 7 апреля 1983 года в поселке Ковшаровка Харьковской области. Позже семья переехала в Алчевск (Луганская область). В школьные годы парень увлекался актерским мастерством и был участником различных постановок. После школы учился на актерском факультете Луганского колледжа культуры и искусств. В материале Show24 читайте о карьере юмориста, личной жизни и как он живет сегодня.

Как складывалась карьера Евгения Кошевого?

Позже юморист получил диплом по специальности режиссер в Луганском институте культуры и искусств. А первые шаги начал делать благодаря участию в КВН. Сначала он был участником Луганской команды КВН "Ва-банкЪ", а затем, в 2004 году, присоединился к студии "Квартал 95".

Владимир Зеленский и Евгений Кошевой / Фото из открытых источников

Актер также был соведущим утренней воскресной развлекательной программы "Украина, вставай!". Играл во многих фильмах российского и украинского производства, в частности, "Любовь в большом городе", "8 первых свиданий", "Слуга народа" и др.

Также был участником и других телевизионных проектов: "Рассмеши комика", "Лига Смеха", "Чисто News", "Бункер", "Вечерний Киев", "Бойцовский клуб" и другие.

Скандалы с "Вечерним Кварталом" – что пошло не так?

В 2019 году Евгений Кошевой стал художественным руководителем "Вечернего Квартала". К примеру, в том же году во время очередного выступления, Евгений Кошевой вместе с артистами национального хора имени Григория Веревки в песне-пародии "Горела хата" высмеяли инцидент с поджогом дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Этот номер вызвал бурный скандал.

"Горела хата" ("Вечерний Квартал"): смотрите видео онлайн

29 декабря 2024 года транслировался прошлогодний новогодний выпуск "Квартала 95". Так, в одном из номеров шоу представили юмористическую сценку об "изгнании" российского контента. Главным героем выступил "экзорцист" Орест Антирус в исполнении Евгения Кошевого, который проводил обряд очищения для женщины, по имени Ирина. Для ритуала он использовал специальный "Кобзарь", а комнату обставил портретами Ирины Фарион.

Тогда дочь покойного языковеда гневно отреагировала на этот инцидент.

"Квартал 95" – вы просто животные. Вы не заслуживаете ни уважения, ни человеческого отношения. Ирину Дмитриевну Фарион убили за украинский язык, за украинскую позицию. Издевательства над погибшими украинцами вам не простят,

– написала София Семчишин.

В мае этого года студия "Квартал 95" без разрешения использовала музыку из песни "Мексиканец" группы Zwyntar.

"Квартал 95" не попросил прощения у группы Zwyntar / Скриншот с фейсбука

И это еще далеко не все скандалы связанные со студией. Компанию неоднократно обвиняли в низкопробном юморе и отмечали, что без руководства Владимира Зеленского все начало ухудшаться.

Что известно о личной жизни актера?

В свою будущую жену Ксению Евгений влюбился с первого взгляда. Они познакомились в ночном клубе "Арена" через общих друзей. Женщина рассказывала, что уже тогда знала кто такой Евгений Кошевой.

На второй день после знакомства актер взял номер телефона Ксении у ее подружки, а написал сообщение только через три месяца, чтобы поздравить с Новым годом. Позже пара встретилась в кафе и так постепенно начали развиваться их отношения.

Евгений Кошевой с женой / Фото из инстаграма юмориста

Впоследствии они поженились. У супругов родилось две дочери – Варвара и Серафима. Сегодня старшая дочь готовится к поступлению в университет, ведь уже закончила 11 класс.

Звездный отец выразил надежду, что Варваре удастся потянуть то, что она выбрала.

Она выбрала то, что хотела. Надеюсь, она это потянет. Я научился, что своих детей не буду заставлять делать то, что они не хотят. Направлять – да. Заставлять – нет,

– подчеркнул Евгений.

Евгений Кошевой со старшей дочерью / Фото из инстаграма актера

Ранее Варвара попала в скандал. В своих соцсетях она использовала песни российских исполнителей в то время, когда в стране уже шла большая война. Кроме того, девушка вела блог на русском языке. Тогда Кошевой сказал, что его дочь слушает тех артистов, которые поддержали Украину. Он отметил, что провели с девушкой беседу.

Смотри, если сейчас украинская молодежь видит, что российские артисты выступили против власти и стала "иноагентом" в России, то они считают, что их можно слушать, потому что те якобы за Украину. И наши дети просто игнорируют, что те артисты поют на русском,

– ответил он.

А Серафима закончила среднюю школу и переходит в старшую.

Евгений Кошевой с младшей дочерью / Фото из инстаграма

Орден от Зеленского и критика народа: где сейчас Евгений Кошевой?

В 2023 году Владимир Зеленский наградил Евгения Кошевого и Александра Пикалова орденом "За заслуги" III степени. В списке были и другие певцы и артисты, но наибольшее внимание было привлечено к комикам "95 Квартала".

Это событие стало поводом для критики. И, по мнению Кошевого, такое внимание и критика со стороны общества возникла только из-за его публичности и связи с президентом.

Кроме того, комик рассказывал, что время от времени видится с Владимиром Зеленским.

Мы видимся, но просто не анонсируем это. Периодически встречаемся. Конечно, в таком же вайбе, но они очень коротенькие. Но все, по-прежнему, все душевно,

– отметил шоумен.

Кошевой продолжает руководить "Вечерним Кварталом", участвует в различных шоу, а также занимается благотворительной деятельностью. К примеру, на сайте студии "Квартал 95" говорится, что Евгений с коллегами еще с 2014 года поддерживает военных. Юморист является послом нескольких организаций: Help for Ukraine (помогает военным частям, больницам и госпиталям), фонд "Народная коалиция" (обеспечивает всем необходимым наших военных и спасателей), а также приют для животных "Зоопатруль" в Ирпене, где спасают, лечат и ухаживают за брошенными собаками и котами, которые пострадали от войны.