Багато хто припускає, що через перехід керівництва від Зеленського до Кошового, "Квартал" почав втрачати колишню славу. Та перед головною темою для обговорення варто згадати й про біографічні дані Євгена, який зробив солідний кар'єрний стрибок. Кошовий народився 7 квітня 1983 року у селищі Ківшарівка Харківської області. Пізніше родина переїхала до Алчевська (Луганська область). У шкільні роки хлопець захоплювався акторською майстерністю та був учасником різних постановок. Після школи навчався на акторському факультеті Луганського коледжу культури та мистецтв. У матеріалі Show24 читайте про кар'єру гумориста, особисте життя та як він живе сьогодні.

Цікаво Слова, які знає кожен: сучасні українські пісні, що розбираються на цитати

Як складалась кар'єра Євгена Кошового?

Пізніше гуморист отримав диплом за фахом режисер у Луганському інституті культури та мистецтв. А перші кроки почав робити завдяки участі у КВК. Спершу він був учасником Луганської команди КВК "Ва-банкЪ", а потім, у 2004 році, долучився до студії "Квартал 95".

Володимир Зеленський і Євген Кошовий / Фото з відкритих джерел

Актор також був співведучим ранкової недільної розважальної програми "Україно, вставай!". Грав у багатьох фільмах російського та українського виробництва, зокрема, "Кохання у великому місті", "8 перших побачень", "Слуга народу" тощо.

Також був учасником й інших телевізійних проєктів: "Розсміши коміка", "Ліга Сміху", "Чисто News", "Бункер", "Вечірній Київ", "Бійцівський клуб" тощо.

Скандали з "Вечірнім Кварталом" – що пішло не так?

У 2019 році Євген Кошовий став художнім керівником "Вечірнього Кварталу". До прикладу, того ж року під час чергового виступу, Євген Кошовий разом з артистами національного хору імені Григорія Верьовки в пісні-пародії "Горіла хата" висміяли інцидент з підпалом будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої. Цей номер спричинив бурхливий скандал.

"Горіла хата" ("Вечірній Квартал"): дивіться відео онлайн

29 грудня 2024 року транслювався торішній новорічний випуск "Кварталу 95". Так, в одному з номерів шоу представили гумористичну сценку про "вигнання" російського контенту. Головним героєм виступив "екзорцист" Орест Антірус у виконанні Євгена Кошового, який проводив обряд очищення для жінки, на ім'я Ірина. Для ритуалу він використовував спеціальний "Кобзар", а кімнату обставив портретами Ірини Фаріон.

Тоді донька покійної мовознавиці гнівно відреагувала на цей інцидент.

"Квартал 95" – ви просто тварини. Ви не заслуговуєте ні поваги, ні людського ставлення. Ірину Дмитрівну Фаріон вбили за українську мову, за українську позицію. Знущання з загиблих українців вам не пробачать,

– написала Софія Семчишин.

У травні цього року студія "Квартал 95" без дозволу використала музику з пісні "Мексиканець" гурту Zwyntar.

"Квартал 95" не попросив вибачення у гурту Zwyntar / Скриншот з фейсбуку

І це ще далеко не всі скандали пов'язані зі студією. Компанію неодноразово звинувачували у низькопробному гуморі й зазначили, що без керівництва Володимира Зеленського все почало погіршуватись.

Що відомо про особисте життя актора?

У свою майбутню дружину Ксенію Євген закохався з першого погляду. Вони познайомились у нічному клубі "Арена" через спільних друзів. Жінка розповідала, що вже тоді знала хто такий Євген Кошовий.

На другий день після знайомства актор взяв номер телефону Ксенії у її подружки, а написав повідомлення аж через три місяці, щоб привітати з Новим роком. Пізніше пара зустрілась у кафе й так поступово почали розвиватись їхні стосунки.

Євген Кошовий із дружиною / Фото з інстаграму гумориста

Згодом вони одружились. У подружжя народилось дві доньки – Варвара та Серафима. Сьогодні старша донька готується до вступу в університет, адже вже закінчила 11 клас.

Зірковий батько висловив сподівання, що Варварі вдасться потягнути те, що вона обрала.

Вона обрала те, що хотіла. Сподіваюся, вона це потягне. Я навчився, що своїх дітей не буду примушувати робити те, що вони не хочуть. Направляти – так. Заставляти – ні,

– підкреслив Євген.

Євген Кошовий зі старшою донькою / Фото з інстаграму актора

Раніше Варвара потрапила у скандал. У своїх соцмережах вона використовувала пісні російських виконавців у той час, коли в країні вже йшла велика війна. Крім того, дівчина вела блог російською мовою. Тоді Кошовий сказав, що його донька слухає тих артистів, які підтримали Україну. Він наголосив, що провели з дівчиною бесіду.

Дивись, якщо зараз українська молодь бачить, що російські артисти виступили проти влади й стала "іноагентом" в Росії, то вони вважають, що їх можна слухати, бо ті нібито за Україну. І наші діти просто ігнорують, що ті артисти співають російською,

– відповів він.

А Серафима закінчила середню школу й переходить у старшу.

Євген Кошовий з молодшою донькою / Фото з інстаграму

Раніше ми писали про те, скільки коміку потрібно грошей на місяць, щоб забезпечити свою родину.

Орден від Зеленського і критика народу: де зараз Євген Кошовий?

У 2023 році Володимир Зеленський нагородив Євгена Кошового та Олександра Пікалова орденом "За заслуги" III ступеня. У списку були й інші співаки та артисти, але найбільша увага була привернута до коміків "95 Кварталу".

Ця подія стала приводом для критики. Та, на думку Кошового, така увага та критика з боку суспільства виникла тільки через його публічність та зв'язок з президентом.

Крім того, комік розповідав, що час від часу бачиться із Володимиром Зеленським.

Ми бачимося, але просто не анонсуємо це. Періодично зустрічаємося. Звичайно, у такому ж вайбі, але вони дуже коротесенькі. Але все, як і раніше, все душевно,

– зазначив шоумен.

Кошовий продовжує керувати "Вечірнім Кварталом", бере участь у різних шоу, а також займається благодійною діяльністю. До прикладу, на сайті студії "Квартал 95" йдеться, що Євген з колегами ще з 2014 року підтримує військових. Гуморист є амбасадором кількох організацій: Help for Ukraine (допомагає військовим частинам, лікарням та шпиталям), фонд "Народна коаліція" (забезпечує усім необхідним наших військових та рятувальників), а також притулок для тварин "Зоопатруль" в Ірпені, де рятують, лікують та доглядають покинутих собак та котів, які постраждали від війни.