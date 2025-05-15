У фейсбуці гурт Zwyntar поділився, що наразі не отримав пояснень та вибачень від "Кварталу 95", інформує Show 24. Однак студія видалила музику зі свого відео на ютубі.

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Гурт Zwyntar подякував за підтримку та за небайдужість тим, хто запропонував юридичну допомогу.

Тим же, хто пише, що наш гурт "піариться на хайпі" навколо "Кварталу" – запевняємо вас, що останнє, чого б нам хотілося – це отримати собі аудиторію, яка дивиться подібні гумористичні шоу. На щастя, у нас є свої чудові слухачі, яких ми любимо і яким дуже вдячні,

– йдеться у дописі гурту.

Гурт додав, що "не все у світі вимірюється грошами й дешевим хайпом". Музиканти наголосили, що їх цікавить власна гідність і право не чути свою музику у проєктах, які їм не близькі.

"Квартал 95" не попросив вибачення у гурту Zwyntar / Скриншот з фейсбуку

До речі! Раніше стендап-комік Василь Байдак висловився про гумор "Кварталу".

Скандал зі студією "Квартал 95"

Раніше гурт Zwyntar розповів, що "Квартал 95" посилався на право створення пародій. Однак колектив не згоден з таким трактуванням та зазначив, що студія просто наклала власний текст на їхню музику.

"Витвір мистецтва", який був створений студією 95-й квартал, на нашу думку, жодним чином не підпадає під визначення терміну "пародія" у розумінні закону, оскільки жодним чином не має у своєму змісті комічного та сатиричного характеру стосовно подій у створеній нами пісні "Мексиканець", – зазначили музиканти.