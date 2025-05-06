Також Кошовий розсекретив, чи змінилася їхня дружба за останні роки. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Наше радіо".

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Так, Євген днями завітав на студію "Нашого радіо". Він взяв участь у рубриці, де оцінював різні ситуації за категоріями "норм" і "стрьом". Комік висловив думку, що відсутність зустрічей з найкращим другом протягом трьох років – однозначно "стрьом". Кошовий зазначив, що навіть під час повномасштабної війни президент України знаходить можливість бачитися з друзями.

Ми бачимося, але просто не анонсуємося це. Періодично зустрічаємося. Звичайно, у такому ж вайбі, але вони дуже коротесенькі. Але все, як і раніше, все душевно,

– зазначив шоумен.

Також про спілкування з родиною Зеленських раніше висловлювалась колега Євгена Кошового, акторка Олена Кравець, яка є кумою президента України. Актриса зізналася, що іноді пише Володимиру Зеленському і дуже сумує за їхньою дружбою, яка була раніше. Вона також поділилася, що через безпеку не зустрічається з дітьми президента. Водночас навесні 2024 року їй вперше за час повномасштабного вторгнення вдалося зустрітися з Оленою Зеленською. У березні 2024 року старша донька Кравець, Марія, була ведучою подкасту, де гостею стала перша леді України.