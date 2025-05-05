Олена Зеленська у перший день закордонної поїздки зустрілась з першою леді Чехії – Євою Павловою. Про це пише Show 24 з посиланням на телеграм-канал Зеленської.

До слова Заплановані важливі зустрічі: Зеленський прибув з візитом до Праги

Перша леді України розповіла, що прибула до Праги для участі в конференції Healthcare Initiative for Ukraine. Це важлива ініціатива для України, бо її метою є посилення міжнародної підтримки у сфері охорони здоров'я.

Для України ментальне здоров'я зараз – це більше, ніж окрема сфера допомоги. Це оптика, через яку ми розглядаємо розвиток людського капіталу, стійкість громад, економічне відновлення, освіту й безпеку... Дякуємо Чехії за те, що чує, розуміє та підтримує Україну. Це обов'язково підсилить обидві наші країни,

– висловилась Зеленська.



Олена Зеленська та Єва Павлова / Фото з телеграму першої леді

Образ першої леді

На зустріч з Євою Павловою Олена Зеленська обрала стильний діловий образ. Вона постала у бежевому жакеті з особливим кроєм, що підкреслив жіночий силует, і коміром-стійкою.

Перша леді вкотре продемонструвала свою любов до штанів з вільним і широким фасоном, поєднавши жакет з чорними палацо.

Образ дружини президента Зеленського завершили чорні туфлі-човники з гострим носком, сережки-кільця та елегантна зачіска.



Олена Зеленська у Чехії / Фото з телеграму першої леді

Додамо, на початку травня Олена Зеленська разом з першою леді Естонії Сір'є Каріс відвідали Житомирщину. На цю зустріч вона одягнула чорний діловий костюм, світлу блузку та чорне взуття.