Про це пише 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського у соцмережі Х. Посадовець зустрів родину Зеленських в аеропорту.

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Зеленський здійснив робочий візит до Праги

Близько 12:00 у Празі приземлився літак, на борту якого перебували лідер України Володимир Зеленський та його дружина Олена. Їх зустріли в аеропорту імені Вацлава Гавела.

Сьогодні в Рузине (аеропорт – 24 Канал) зустрів Президента Зеленського, лідера вільного світу,

– повідомив Ліпавський.

Петер Павел прийматиме Зеленських у Празькому граді. Через це резиденцію закрили для відвідувачів до 16:30 за місцевим часом.

Президент України зазначив, що в Празі в нього заплановані зустрічі з Петром Павелом та прем’єр-міністром Петром Фіалою, головами Палати депутатів та Сенату й лідерами парламентських фракцій. Також він спілкуватиметься з керівниками оборонних компаній, студентами та українськими громадянами.

Зеленський збирається подякувати Чехії за підтримку та зміцнення співпраці, зокрема зха ефективну роботу Чеської артилерійської ініціативи.

Окремий напрям співпраці – розвиток нашої військової авіації, розширення тренувальних програм для пілотів та забезпечення нашого флоту F-16. Разом із Чехією та іншими учасниками авіаційної коаліції готуємо хороші новини для України. Звісно, будемо говорити про дипломатичні зусилля та спільний тиск на Росію заради тривалого припинення вогню та завершення війни,

– написав президент.

Олена Зеленська візьме участь у відкритті конференції Healthcare Initiative for Ukraine. Це дозволить зміцнити міжнародне медичне партнерство та збереження життів наших людей.

Володимир Зеленский приїжджав до Праги у 2023 році. Тоді з чеськими посадовцями він обговорював оборонну підтримку для України, європейську та євроатлантичну інтеграцію та Вільнюський саміт НАТО, а також реалізацію Формули миру.

Нагадаємо, востаннє український лідер здійснив закордонну поїздку до Ватикану на похорон Папи Римського Франциска. Там Зеленський встиг провести розмови з очільниками США, Франції та Європейської комісії.