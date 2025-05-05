Елена Зеленская в первый день зарубежной поездки встретилась с первой леди Чехии – Евой Павловой. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал Зеленской.

К слову Запланированы важные встречи: Зеленский прибыл с визитом в Прагу

Первая леди Украины рассказала, что прибыла в Прагу для участия в конференции Healthcare Initiative for Ukraine. Это важная инициатива для Украины, потому что ее целью является усиление международной поддержки в сфере здравоохранения.

Для Украины ментальное здоровье сейчас – это больше, чем отдельная сфера помощи. Это оптика, через которую мы рассматриваем развитие человеческого капитала, устойчивость общин, экономическое восстановление, образование и безопасность... Спасибо Чехии за то, что слышит, понимает и поддерживает Украину. Это обязательно усилит обе наши страны,

– высказалась Зеленская.



Елена Зеленская и Ева Павлова / Фото из телеграмма первой леди

Образ первой леди

На встречу с Евой Павловой Елена Зеленская выбрала стильный деловой образ. Она предстала в бежевом жакете с особым кроем, что подчеркнул женский силуэт, и воротником-стойкой.

Первая леди в очередной раз продемонстрировала свою любовь к брюкам со свободным и широким фасоном, соединив жакет с черными палаццо.

Образ жены президента Зеленского завершили черные туфли-лодочки с острым носком, серьги-кольца и элегантная прическа.



Елена Зеленская в Чехии / Фото из телеграмма первой леди

Добавим, в начале мая Елена Зеленская вместе с первой леди Эстонии Сирье Карис посетили Житомирскую область. На эту встречу она надела черный деловой костюм, светлую блузку и черную обувь.