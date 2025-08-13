На днях Евгений рассекретил, где учатся девушки. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Завтрак с 1+1".

Так, выяснилось, что 10-летняя Серафима закончила среднюю школу и переходит в старшую, а 17-летняя Варвара – закончила 11 класс и готовится к поступлению в университет.

Она выбрала то, что хотела. Надеюсь, она это потянет. Я научился, что своих детей не буду заставлять делать то, что они не хотят. Направлять – да. Заставлять – нет,

– подчеркнул Евгений.

Где учатся дети других украинских звезд?

Старшая дочь Тони Матвиенко, Ульяна, увлекается киноискусством, в частности режиссурой. Девушка активно развивается в этом направлении.

Дочь Маши Ефросининой, Нана, учится в университете Нидерландов, где получает образование по специальности "политология".

Кроме того, Сергей Притула тоже недавно рассказал, в какой стране будет учиться его старший сын, который в этом году выпустился из гимназии.