Сегодня, 15 января, Варвара Кошевая празднует день рождения – ей исполнилось 18 лет. 24 Канал расскажет, чем известна девушка, где сейчас находится и чем занимается.

Что известно о Варваре Кошевой?

Варвара Кошевая родилась в 2008 году – она была желанным ребенком для Евгения и Ксении. Девушка училась в Киеве в частной школе.

Она привыкла к публичности и внимания с юного возраста. В 8 лет Варвара приняла участие в юмористическом шоу "Рассмеши комика. Дети", где одним из судей был ее отец. Для него это было сюрпризом: Евгений Кошевой не знал, что девочка готовится к выступлению в проекте. За удачное выступление Варваре удалось выиграть 20 тысяч гривен.

Варвара Кошевая на "Рассмеши комика": смотрите видео онлайн

Впоследствии звездная дочь появилась в проекте "Голос. Дети". Она приняла участие в третьем сезоне и спела хит Майли Сайрус, пока за кадром ее поддерживали родители и актеры "Квартала 95". Девочке удалось развернуть кресло Потапа и попасть в его команду. Она покинула проект на этапе батлов.

Через два года Варя вернулась за реваншем. И на этот раз с песней Fall in Line ей удалось покорить всех судей. Юная исполнительница на этот раз решила выбрать своей наставницей Джамалу. Ей удалось дойти до суперфинала проекта.

Варвара Кошевая – Fall in Line: смотрите видео онлайн

Также огромную популярность приобрело выступление Варвары на "Лиге смеха" – она присоединилась к команде "Луганская сборная" и спародировала своего папу.



Варя Кошевая в образе звездного отца / Скриншот с видео

Впоследствии Варвара Кошевая признавалась, что из-за своей публичности она подвергалась буллингу в школе. Ее папу называли клоуном, а саму девочку оскорбляли.

Непростой характер и русский язык

Как рассказывали родители Варвары, у девочки довольно непростой характер с самого детства. С 13 лет она сбегала из дома.

Впервые это произошло, когда мы были у мамы. На первом этаже есть гостевая комната, Варя выбила сетку в окне и с первого этажа прыгнула и побежала. Видимо, потому что мы ее не понимали так, как она хотела. Мы постоянно разговаривали, но она совсем не слышала,

– вспоминала Ксения Кошевая.



Варвара Кошевая / Фото из инстаграма Ксении Кошевой

Однако сложный период в отношениях с Варей удалось преодолеть.

Уже во время полномасштабной войны Варвара Кошевая несколько раз попала в скандал. Причиной было то, что девушка снимала видео под треки российских исполнителей, а также вела свой блог на русском языке. Впоследствии это прокомментировал ее отец.

Мы провели с ней беседу. Влиять на то и следить за тем, как она ведет соцсети? Она сама должна понять. Она прекрасно знает украинский язык. Она характерная. Когда есть что-то запрещенное – хочется попробовать,

– рассказывал Евгений Кошевой.

Где сейчас Варвара Кошевая?

Сейчас Варвара Кошевая не слишком активно ведет социальные сети, лишь изредка показывает свои фото и места, которые посещает. Летом 2025 года девушка отпраздновала выпускной.



Варвара Кошевая на выпускном / Фото из инстаграма Евгения Кошевого

Относительно высшего образования, Варвара выбирала среди творческих профессий: вокал или актерство. И поступила на менеджмент и режиссуру шоубизнеса. Она будет учиться в институте онлайн.

Как указано на странице Вари, сейчас она живет на две страны: Италию (Милан) и Украину (Киев).