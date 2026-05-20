Внезапно умер Алексей Саранчин – украинский джазовый пианист и композитор

20 мая умер Алексей Саранчин – украинский музыкант, джазовый пианист и композитор. Ему было 54 года.

О смерти Саранчина сообщили на фейсбук-странице Киевской муниципальной академии музыки имени Р. М. Глиэра. Там рассказали, что музыкант перенес внезапный тяжелый инсульт.

Врачи до последнего боролись за жизнь Алексея Саранчина. Близкие, коллеги и друзья надеялись на чудо и верили, что музыканту удастся победили болезнь, но, к сожалению, мужчина умер.

Сегодня Украина потеряла одного из самых талантливых джазовых пианистов – Маэстро, чьи пальцы творили магию на клавишах. Его слушали, затаив дыхание, его уважали за бескомпромиссный профессионализм, его любили за искренность, доброту и светлую душу,

– говорится в заметке.

В КМАМ имени Р. М. Глиэра отметили, что Саранчин был "виртуозным исполнителем, настоящей душой украинской музыкальной сцены, художником с безупречным художественным вкусом и большим сердцем".

Его вклад в развитие джазового искусства является неоценимым, а его педагогический и творческий труд оставил глубокий след в сердцах коллег, студентов и поклонников,

– добавили в учебном заведении.

В КМАМ имени Р. М. Глиэра поблагодарили Алексея Тарасовича за его творчество, совместные проекты и теплые разговоры. Коллектив выразил соболезнования семье и близким музыканта.

Алексей Саранчин / Фото из фейсбука КМАМ имени Р. М. Глиэра

На смерть Алексея Саранчина на своей странице в инстаграме отреагировал Святослав Вакарчук.

Ушел в мир иной Алексей Саранчин. Прекрасный музыкант. Слушаю ночью. Спасибо за магию, Леха,

– написал лидер группы "Океан Эльзы".

Вакарчук отреагировал на смерть Саранчина / Скриншот из инстаграма музыканта

В группе "Танок на майдане Конго" отметили, что играть с Саранчиным было "высшим наслаждением и наградой".

Что известно об Алексее Саранчине?