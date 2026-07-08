Звезда сериала "КОД" готовится к отцовству после второй свадьбы с женой
Речь идет об Алексее Суровцеве, чья личная жизнь довольно долго обсуждалась в прессе. Сегодня же он рассказал, что вместе с женой "работают" над пополнением семьи.
Сначала напомним, что с Ксенией актер женился дважды. Они прожили в браке 12 лет, а в 2021 году объявили о разводе. Во время полномасштабного вторжения Алексей и Ксения снова сошлись. В сентябре 2023 года они поженились во второй раз. В интервью РБК-Украина мужчина рассказал о будущем пополнении в семье.
Суровцев официально подтвердил, что вместе с любимой работают над тем, чтобы в ближайшее время стать родителями. Супруги мечтают о двоих детях, но сейчас у них одно самое большое желание – появление первенца.
Да, планируем. Просто сейчас работаем над этим. Хотелось бы двоих, наверное, а там хотя бы одного,
– откровенно заявил актер.
Алексею вообще не важно, кто родится – мальчик или девочка. Пара уже даже думала над именами, однако окончательное решение примет после рождения малыша.
Отметим, что первой женой актера была женщина по имени Ольга. Брак продлился два года, по словам Алексея, в этих отношениях изменяли оба.
Интересно, что еще в январе 2024 года впервые появились слухи о том, что Суровцев станет отцом. Он написал неоднозначный комментарий об этом под постом своего знакомого.