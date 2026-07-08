Звезда сериала "КОД" готовится к отцовству после второй свадьбы с женой

Речь идет об Алексее Суровцеве, чья личная жизнь довольно долго обсуждалась в прессе. Сегодня же он рассказал, что вместе с женой "работают" над пополнением семьи.

Сначала напомним, что с Ксенией актер женился дважды. Они прожили в браке 12 лет, а в 2021 году объявили о разводе. Во время полномасштабного вторжения Алексей и Ксения снова сошлись. В сентябре 2023 года они поженились во второй раз. В интервью РБК-Украина мужчина рассказал о будущем пополнении в семье.

Суровцев официально подтвердил, что вместе с любимой работают над тем, чтобы в ближайшее время стать родителями. Супруги мечтают о двоих детях, но сейчас у них одно самое большое желание – появление первенца.

Да, планируем. Просто сейчас работаем над этим. Хотелось бы двоих, наверное, а там хотя бы одного,

– откровенно заявил актер.

Алексею вообще не важно, кто родится – мальчик или девочка. Пара уже даже думала над именами, однако окончательное решение примет после рождения малыша.

Алексей Суровцев с женой / Фото из инстаграма актера

Отметим, что первой женой актера была женщина по имени Ольга. Брак продлился два года, по словам Алексея, в этих отношениях изменяли оба.

Интересно, что еще в январе 2024 года впервые появились слухи о том, что Суровцев станет отцом. Он написал неоднозначный комментарий об этом под постом своего знакомого.