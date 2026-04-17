Я неверный муж был, – звезда сериала "КОД" признался, что изменял первой жене
Актер Алексей Суровцев откровенно рассказал о своем первом браке. Он признался, что изменял жене.
Суровцев поделился подробностями в интервью Славе Демину.
Первую жену Алексея Суровцева зовут Ольга. Они поженились в 2006 году, а уже через два года развелись.
Я неверный муж был. Последний год были измены. Этот брак трудно назвать ошибкой молодости. У меня была безумная любовь к ней. Я был пацаном в 21 год. Был момент, что мы расстались с ней из-за того, что, как говорили мне ее подруги, я пацан. Она старше на год была,
– рассказал актер.
По словам Суровцева, у жены появился другой мужчина, которому было около 40 лет. Актер предполагает, что он был женат.
Меня это подкосило. Это сделало мне очень больно. Я в то время продолжал работать с ее мамой, я это видел. Помню, как прихожу на ее день рождения и дарю три розы – это то, что я мог себе позволить, – и вижу, что у нее в комнате стоит 100 (роз – 24 Канал),
– вспомнил Алексей.
В то же время актер подчеркнул, что не оправдывает свои измены.
Мне не хватало тогда мудрости, взрослости. Тот брак – это очень странная история была. Была безумная любовь, мы расставались, потом мы начали снова и я сделал предложение на всю Украину. Был конкурс "Мистер мачо Украины 2005", финал в Ялте, я его выиграл и там сделал предложение,
– рассказал он.
Суровцев добавил, что в отношениях были проблемы. Однако, как признался мужчина, у него не хватало смелости их завершить, поэтому решил жениться на Ольге.
Алексей Суровцев сейчас не поддерживает связь с бывшей женой, однако знает, что у Ольги погиб муж на войне, и у нее есть дочь. Актер добавил, что женщина стала очень верующим человеком и, вероятно, сейчас проживает за границей.
Что известно о втором браке Алексея Суровцева?
Со своей нынешней женой Ксенией Алексей Суровцев познакомился еще когда состоял в браке с Ольгой, однако говорит, что между ними были только профессиональные отношения.
Ксения Суровцева – психолог, многократная чемпионка Украины по эротическому танцу.
Алексей и Ксения состояли в браке около 12 лет. В 2021 году актер объявил об их разрыве. После этого он закрутил роман с Анной Скворцовой.
Во время полномасштабного вторжения Алексей и Ксения снова сошлись. В сентябре 2023 года они поженились во второй раз.