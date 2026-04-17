Суровцев поделился подробностями в интервью Славе Демину.

Читайте также Влюбились друг в друга с первого взгляда: невероятная история любви супругов Бекхэмов

Первую жену Алексея Суровцева зовут Ольга. Они поженились в 2006 году, а уже через два года развелись.

Я неверный муж был. Последний год были измены. Этот брак трудно назвать ошибкой молодости. У меня была безумная любовь к ней. Я был пацаном в 21 год. Был момент, что мы расстались с ней из-за того, что, как говорили мне ее подруги, я пацан. Она старше на год была,

– рассказал актер.

По словам Суровцева, у жены появился другой мужчина, которому было около 40 лет. Актер предполагает, что он был женат.

Меня это подкосило. Это сделало мне очень больно. Я в то время продолжал работать с ее мамой, я это видел. Помню, как прихожу на ее день рождения и дарю три розы – это то, что я мог себе позволить, – и вижу, что у нее в комнате стоит 100 (роз – 24 Канал),

– вспомнил Алексей.

В то же время актер подчеркнул, что не оправдывает свои измены.

Мне не хватало тогда мудрости, взрослости. Тот брак – это очень странная история была. Была безумная любовь, мы расставались, потом мы начали снова и я сделал предложение на всю Украину. Был конкурс "Мистер мачо Украины 2005", финал в Ялте, я его выиграл и там сделал предложение,

– рассказал он.

Суровцев добавил, что в отношениях были проблемы. Однако, как признался мужчина, у него не хватало смелости их завершить, поэтому решил жениться на Ольге.

Алексей Суровцев сейчас не поддерживает связь с бывшей женой, однако знает, что у Ольги погиб муж на войне, и у нее есть дочь. Актер добавил, что женщина стала очень верующим человеком и, вероятно, сейчас проживает за границей.

Что известно о втором браке Алексея Суровцева?