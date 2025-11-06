Певица Alena Omargalieva объявила концерт во Дворце спорта. Он состоится 7 ноября 2026 года.

Об этом Alena Omargalieva сообщила на своей инстаграм-странице, передает 24 Канал. Деталей концерта она пока не раскрыла.

Это будет большое событие, которое мы все ждали – новое звучание, новые эмоции, новая я. Пока не раскрываю всех секретов, но обещаю – вы будете удивлены,

– написала певица.

Концерт Alena Omargalieva во Дворце спорта / Фото из инстаграма певицы

В комментариях под сообщением артистку поддержали ее коллеги: Злата Огневич, MamaRika, Ольга Цибульская, TAYANNA.

Как отмечается на сайте Kontramarka, зрители увидят Alena Omargalieva в новом амплуа. Команда певицы готовит для шоу эксклюзивные костюмы и хореографические постановки, что поразят посетителей концерта. Также будут приглашены гости, однако их имена пока не разглашают.

Что известно о карьере Alena Omargalieva?