Alena Omargalieva объявила концерт во Дворце спорта
- Alena Omargalieva объявила концерт во Дворце спорта на 7 ноября 2026 года.
- Команда певицы готовит эксклюзивные костюмы и хореографические постановки, также будут приглашены гости, чьи имена пока не разглашены.
Певица Alena Omargalieva объявила концерт во Дворце спорта. Он состоится 7 ноября 2026 года.
Об этом Alena Omargalieva сообщила на своей инстаграм-странице, передает 24 Канал. Деталей концерта она пока не раскрыла.
Это будет большое событие, которое мы все ждали – новое звучание, новые эмоции, новая я. Пока не раскрываю всех секретов, но обещаю – вы будете удивлены,
– написала певица.
В комментариях под сообщением артистку поддержали ее коллеги: Злата Огневич, MamaRika, Ольга Цибульская, TAYANNA.
Как отмечается на сайте Kontramarka, зрители увидят Alena Omargalieva в новом амплуа. Команда певицы готовит для шоу эксклюзивные костюмы и хореографические постановки, что поразят посетителей концерта. Также будут приглашены гости, однако их имена пока не разглашают.
Что известно о карьере Alena Omargalieva?
Alena Omargalieva с детства занималась музыкой. Она участвовала в конкурсах, выступала в различных группах. В 2009 году на фестивале "Черноморские игры" разделила титул "Лучший женский r'n'b-вокал Украины" с Микой Ньютон.
В том же году певица познакомилась с Тамерланом. В 2009 году они создали дуэт TamerlanAlena. Среди самых известных песен коллектива: "Хочу с тобой", "Я буду", "Потоки ветра", "Не смотри назад".
После начала полномасштабного вторжения Тамерлан стал на защиту Украины, а Alena Omargalieva начала сольную карьеру.
Однако 4 июня 2025 году, во время сольного концерта Alena Omargalieva в Origin Stage, она впервые за долгое время выступила на сцене вместе с Тамерланом. Артисты исполнили песню "Покопокохай".